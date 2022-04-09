Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – реакция на различные события и обстоятельства, травмирующие психику. Оно считается достаточно серьезным расстройством, которое может привести к изнеможению человека или нанести вред его социальной, профессиональной деятельности.

Психолог Галина Волошина рассказала, что может ощущать человек в этом состоянии.

Возможные реакции:

неспособность помнить важные аспекты событий;

преувеличенные негативные убеждения или ожидания касательно себя/окружения;

хроническое отрицательное эмоциональное состояние;

отчуждение;

хроническая неспособность испытывать положительные эмоции;

саморазрушающее поведение;

сложности с концентрацией внимания и сном.

— У человека с ПТСР могут развиваться хронические или повторные переживания нереальности окружающего мира (дереализация). Это опасно тем, что мир начинает казаться чем-то нереальным, бесцветным и безжизненным, – добавляет Галина Волошина.

Также человек может иметь зрительные искажения – размытость, повышение остроты зрения.

В целом могут быть и другие реакции, ведь каждый человек по-своему переживает травматические события.

Однако важно помнить: в случае любых проблем следует обращаться к врачу, который проконсультирует и поможет справиться с ПТСР.

Источник: Психологическая поддержка