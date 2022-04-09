Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – реакция на различные события и обстоятельства, травмирующие психику. Оно считается достаточно серьезным расстройством, которое может привести к изнеможению человека или нанести вред его социальной, профессиональной деятельности.
Психолог Галина Волошина рассказала, что может ощущать человек в этом состоянии.
Возможные реакции:
- неспособность помнить важные аспекты событий;
- преувеличенные негативные убеждения или ожидания касательно себя/окружения;
- хроническое отрицательное эмоциональное состояние;
- отчуждение;
- хроническая неспособность испытывать положительные эмоции;
- саморазрушающее поведение;
- сложности с концентрацией внимания и сном.
— У человека с ПТСР могут развиваться хронические или повторные переживания нереальности окружающего мира (дереализация). Это опасно тем, что мир начинает казаться чем-то нереальным, бесцветным и безжизненным, – добавляет Галина Волошина.
Также человек может иметь зрительные искажения – размытость, повышение остроты зрения.
В целом могут быть и другие реакции, ведь каждый человек по-своему переживает травматические события.
Однако важно помнить: в случае любых проблем следует обращаться к врачу, который проконсультирует и поможет справиться с ПТСР.
Источник: Психологическая поддержка