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Дереализация и отчуждение: что чувствует человек во время ПТСР

9 апреля 2022, 11:35
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
птср
Источник: Depositphotos

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – реакция на различные события и обстоятельства, травмирующие психику. Оно считается достаточно серьезным расстройством, которое может привести к изнеможению человека или нанести вред его социальной, профессиональной деятельности.

Психолог Галина Волошина рассказала, что может ощущать человек в этом состоянии.

Возможные реакции:

  • неспособность помнить важные аспекты событий;
  • преувеличенные негативные убеждения или ожидания касательно себя/окружения;
  • хроническое отрицательное эмоциональное состояние;
  • отчуждение;
  • хроническая неспособность испытывать положительные эмоции;
  • саморазрушающее поведение;
  • сложности с концентрацией внимания и сном.
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— У человека с ПТСР могут развиваться хронические или повторные переживания нереальности окружающего мира (дереализация). Это опасно тем, что мир начинает казаться чем-то нереальным, бесцветным и безжизненным, – добавляет Галина Волошина.

Также человек может иметь зрительные искажения – размытость, повышение остроты зрения.

В целом могут быть и другие реакции, ведь каждый человек по-своему переживает травматические события.

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Однако важно помнить: в случае любых проблем следует обращаться к врачу, который проконсультирует и поможет справиться с ПТСР.

Источник: Психологическая поддержка

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Советы психолога , Психология
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