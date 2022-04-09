Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – реакція на різні події та обставини, які травмують психіку. Він вважається досить серйозним розладом, який може призвести до знемоги людини чи завдати шкоди її соціальній, професійній діяльності.

Психолог Галина Волошина розповіла, що може відчувати людина у цьому стані.

Можливі реакції:

нездатність згадати важливі аспекти події;

перебільшені негативні переконання чи очікування щодо себе/оточення;

хронічний негативний емоційний стан;

відчуження;

хронічна нездатність відчувати позитивні емоції;

саморуйнівна поведінка;

складнощі з концентрацією уваги та сном.

– У людини з ПТСР можуть розвиватися хронічні або повторні переживання нереальності навколишнього світу (дереалізація). Це небезпечно тим, що світ починає здаватися чимось нереальним, безбарвним і неживим, – додає Галина Волошина.

Також людина може мати зорові спотворення – розмитість, підвищення гостроти зору.

Загалом можуть бути й інші реакції, адже кожна людина по-своєму переживає травматичні події.

Проте важливо пам’ятати: у разі будь-яких проблем варто звертатися до лікаря, який проконсультує та допоможе впоратися зі ПТСР.

Джерело: Психологічна підтримка