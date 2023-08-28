Сучасне суспільство стикається з проблемою тривожності, яка може перерости у хронічний тривожний розлад. Що таке тривожний розлад, про його симптоми та лікування Фактам ICTV рзповіла психологиня Лілія Кравчук.

– Тривога є природною частиною життя і на нормальному рівні допомагає нам функціонувати якнайкраще. Тим не менш, для людей з тривожними розладами вона домінує над іншими емоційними станами і її важко контролювати, – зауважує Лілія Кравчук

Як зрозуміти, що в тебе тривожний розлад

Характерно, що тривожний розлад впливає не лише на емоційний, а й на фізичний і функціональний стан особистості. Він робить повсякденне життя незручним, утруднює сприйняття світу та радощів від нього.

– Коли такі симптоми, як м’язова напруга, втома, збудження або неспокій, дратівливість, труднощі зі сном (засинання, безсоння або обидва), труднощі з концентрацією спостерігаються принаймні шість місяців – ми можемо говорити про наявність у людини генералізованого тривожного розладу (ГТР), – розповідає Лілія Кравчук

Важливо звертати увагу на внутрішній стан, постійні тривожні стани, які можуть виникати без видимих причин. Якщо ви увесь час переживаєте нездорові обтяження, це може бути сигналом тривожного розладу. Також відзначаються нав’язливі думки та постійне хвилювання за майбутнє. Ці ознаки можуть свідчити про тривожний розлад.

Що провокує тривожний розлад

Тривожний розлад часто нагадує пазл, шматочки якого розкидані по всьому полотну нашого життя. Які фактори об’єднують ці шматочки разом, створюючи картину тривоги?

Один із ключових факторів, що сприяють виникненню тривожного розладу, криється в наших генах. Генетична схильність може керувати психікою та викликати тривогу. Крім того, колишні психологічні травми можуть діяти як стійке відлуння у сьогодення. Ці невирішені емоції можуть підливати олії у вогонь тривоги, перетворюючи її з швидкоплинного відчуття на хронічний стан.

Стресові події, великі чи, здавалося б, незначні, можуть стати тригерами для розвитку тривожного розладу. Накопичений стрес може поступово перетворитися на корінь тривоги.

Як вилікувати тривожно-депресивний розлад

Лікування тривожно-депресивного розладу передбачає психотерапію, когнітивно-поведінкову терапію, а також призначення ліків.

Психотерапія, як і когнітивно-поведінкова терапія, допомагає переосмислити негативні стереотипи мислення, які підживлюють тривогу.

– Головна мета тут – навчити людину виявляти та змінювати проблемні розумові процеси, переконання й поведінку, які, як правило, погіршують симптоми тривоги, тобто передусім це робота з мисленням, – зазначила Лілія Кравчук.

Ліки можуть принести короткочасне полегшення, виправляючи хімічний дисбаланс.

– Було встановлено, що ліки (антитривожні препарати й антидепресанти) корисні при розладах (за винятком специфічних фобій), але після зупинки їхнього прийому показники рецидивів досить високі, а деякі можуть викликати звикання, – розповіла Ліля Кравчук

Ефективне лікування тривожно-депресивного розладу вимагає індивідуального плану, який може передбачати терапію, ліки та зміну способу життя.

Хто лікує тривожний розлад

У боротьбі з тривожним розладом дуже важливо звернутися за допомогою до фахівця. Психіатри – це лікарі, які можуть призначити ліки та надати медичну перспективу. Психологи спеціалізуються на терапії, використовуючи такі методи, як КПТ. Психотерапевти, зокрема й соціальні працівники та консультанти, пропонують розмовну терапію та стратегії подолання. Вибирайте професіоналів, які мають досвід лікування тривоги, щоб знайти правильне керівництво на вашому шляху до одужання.