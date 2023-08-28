Современное общество сталкивается с проблемой тревожности, которая может перерасти в хроническое тревожное расстройство. Что такое тревожное расстройство, о его симптомах и лечении Фактам ICTV рассказала психолог Лилия Кравчук.

— Тревога является естественной частью жизни и на нормальном уровне помогает нам функционировать лучше. Тем не менее, для людей с тревожными расстройствами она доминирует над другими эмоциональными состояниями и ее трудно контролировать, — говорит Лилия Кравчук

Как понять, что у тебя тревожное расстройство

Характерно, что тревожное расстройство влияет не только на состояние эмоциональное, но и на физическое и функциональное состояние личности. Оно делает повседневную жизнь неудобной, затрудняет восприятие мира и радости от него.

— Когда такие симптомы, как мышечное напряжение, усталость, возбуждение или беспокойство, раздражительность, трудности со сном (засыпание, бессонница или оба), трудности с концентрацией наблюдаются по крайней мере шесть месяцев — мы можем говорить о наличии у человека генерализованного тревожного расстройства (ГТР), — рассказывает Лилия Кравчук

Важно обращать внимание на внутреннее состояние, постоянные тревожные состояния, которые могут возникать без видимых причин. Если вы все время переживаете нездоровые отягощения, это может быть сигналом тревожного расстройства. Также отмечаются навязчивые мысли и постоянное волнение за будущее. Эти признаки могут свидетельствовать о тревожном расстройстве.

Что провоцирует тревожное расстройство

Тревожное расстройство часто напоминает пазл, кусочки которого разбросаны по всему полотну нашей жизни. Какие факторы объединяют эти кусочки вместе, создавая картину тревоги?

Один из ключевых факторов, способствующих возникновению тревожного расстройства, кроется в наших генах. Генетическая предрасположенность может управлять психикой и вызывать тревогу. Кроме того, прошлые психологические травмы могут действовать как устойчивое эхо в настоящее. Эти нерешенные эмоции могут подливать масла в огонь тревоги, превращая ее из мимолетного ощущения в хроническое состояние.

Стрессовые события, большие или, казалось бы, незначительные, могут стать триггерами для развития тревожного расстройства. Накопленный стресс может постепенно превратиться в корень тревоги.

Как вылечить тревожно-депрессивное расстройство

Лечение тревожно-депрессивного расстройства включает психотерапию, когнитивно-поведенческую терапию, а также назначение лекарств.

Психотерапия, как и когнитивно-поведенческая терапия, помогает переосмыслить негативные стереотипы мышления, которые подпитывают тревогу.

— Главная цель здесь — научить человека выявлять и изменять проблемные мыслительные процессы, убеждения и поведение, которые, как правило, ухудшают симптомы тревоги, то есть, прежде всего, это работа с мышлением, — отметила Лилия Кравчук.

Лекарства могут принести кратковременное облегчение, исправляя химический дисбаланс.

— Было установлено, что лекарства (антитревожные препараты и антидепрессанты) полезны при расстройствах (за исключением специфических фобий), но после остановки их приема показатели рецидивов достаточно высоки и некоторые могут вызвать привыкание,- рассказала Лиля Кравчук

Эффективное лечение тревожно-депрессивного расстройства требует индивидуального плана, который может включать терапию, лекарства и изменения образа жизни.

Кто лечит тревожное расстройство

В борьбе с тревожным расстройством очень важно обратиться за помощью к специалисту. Психиатры — это врачи, которые могут назначить лекарства и предоставить медицинскую перспективу. Психологи специализируются на терапии, используя такие методы, как КПТ. Психотерапевты, в том числе социальные работники и консультанты, предлагают разговорную терапию и стратегии преодоления. Выбирайте профессионалов, которые имеют опыт лечения тревоги, чтобы найти правильное руководство на вашем пути к выздоровлению.