Ніхто з нас не застрахований від складних життєвих ситуацій, горя, втрат.
Психологиня Анна Стасюк розповіла, як людина переживає їх та що допоможе впоратися з цим станом.
– Горе – нормальна, природна, необхідна й пристосувальна відповідь на втрату. Відчуття знедоленості та непоправної втрати завжди виникає після смерті тих, кого любимо. Зигмунд Фрейд писав, що час переживання горя, названий періодом жалоби, не потребує втручання, – говорить Анна Стасюк.
П’ять стадій горя (за Елізабет Кюблер-Росс):
- Заперечення (“Я не можу в це повірити”, “Такого не буває”, “Не зі мною!”, “Тільки не знову!”);
Вона зазвичай супроводжується прогалинами в пам’яті, дезорганізацією та неадекватною реакцією на будь-які події.
- Злість (“Чому я? Це несправедливо!”, “Ні! Я не можу це прийняти!”);
- Торг (“Тільки дай мені дожити до того, як…”, “Я все зроблю, почекай поки що! Ще кілька років”);
Він часто пов’язаний з почуттям провини. Людині можна допомогти, заохочуючи її промовляти ці почуття або вона може написати листа і всі переживання “вилити” на папір.
- Депресія (“Я такий нещасний, хіба мене може щось турбувати?”, “Для чого спроби?”);
- Прийняття (Усе буде добре”, “Я не можу перемогти це, але я можу добре підготуватися до цього”).
На стадії прийняття людина не просто вчиться жити в нових умовах, а й мотивує інших, допомагає тим, хто опинився у важкій ситуації, надихає власним прикладом.
Що допоможе пережити горе чи складні обставини:
- Не намагайтеся уникати переживань. Не стримуйте сліз та інших емоцій. Це нормальна реакцiя нашого органiзму.
- Переживання горя може бути тривалим процесом. Дайте собі час.
- Не замикайтеся в собі, зверніться за допомогою до людей, від яких ви можете отримати підтримку.
- Спробуйте зрозуміти, чим вам можуть допомогти інші люди, та повідомте їх про це.
- Використовуйте відомі вам способи подолання стресових ситуацій.
- Не замикайтеся в собі від зовнішнього світу.
Якщо не виходить впоратися самостійно, варто звернутися до психолога.
Джерело: Психологічна підтримка