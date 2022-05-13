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Психологія

Як пережити горе – 5 стадій та рекомендації

13 Травня 2022, 16:14
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
горе
Джерело: Pixabay

Ніхто з нас не застрахований від складних життєвих ситуацій, горя, втрат.

Психологиня Анна Стасюк розповіла, як людина переживає їх та що допоможе впоратися з цим станом.

– Горе – нормальна, природна, необхідна й пристосувальна відповідь на втрату. Відчуття знедоленості та непоправної втрати завжди виникає після смерті тих, кого любимо. Зигмунд Фрейд писав, що час переживання горя, названий періодом жалоби, не потребує втручання, – говорить Анна Стасюк.

П’ять стадій горя (за Елізабет Кюблер-Росс):

  • Заперечення (“Я не можу в це повірити”, “Такого не буває”, “Не зі мною!”, “Тільки не знову!”);

Вона зазвичай супроводжується прогалинами в пам’яті, дезорганізацією та неадекватною реакцією на будь-які події.

  • Злість (“Чому я? Це несправедливо!”, “Ні! Я не можу це прийняти!”);
  • Торг (“Тільки дай мені дожити до того, як…”, “Я все зроблю, почекай поки що! Ще кілька років”);

Він часто пов’язаний з почуттям провини. Людині можна допомогти, заохочуючи її промовляти ці почуття або вона може написати листа і всі переживання “вилити” на папір.

  • Депресія (“Я такий нещасний, хіба мене може щось турбувати?”, “Для чого спроби?”);
  • Прийняття (Усе буде добре”, “Я не можу перемогти це, але я можу добре підготуватися до цього”).

На стадії прийняття людина не просто вчиться жити в нових умовах, а й мотивує інших, допомагає тим, хто опинився у важкій ситуації, надихає власним прикладом.

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Що допоможе пережити горе чи складні обставини:

  • Не намагайтеся уникати переживань. Не стримуйте сліз та інших емоцій. Це нормальна реакцiя нашого органiзму.
  • Переживання горя може бути тривалим процесом. Дайте собі час.
  • Не замикайтеся в собі, зверніться за допомогою до людей, від яких ви можете отримати підтримку.
  • Спробуйте зрозуміти, чим вам можуть допомогти інші люди, та повідомте їх про це.
  • Використовуйте відомі вам способи подолання стресових ситуацій.
  • Не замикайтеся в собі від зовнішнього світу.
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Якщо не виходить впоратися самостійно, варто звернутися до психолога.

Джерело: Психологічна підтримка

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Поради психолога, Психологія
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