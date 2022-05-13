Ніхто з нас не застрахований від складних життєвих ситуацій, горя, втрат.

Психологиня Анна Стасюк розповіла, як людина переживає їх та що допоможе впоратися з цим станом.

– Горе – нормальна, природна, необхідна й пристосувальна відповідь на втрату. Відчуття знедоленості та непоправної втрати завжди виникає після смерті тих, кого любимо. Зигмунд Фрейд писав, що час переживання горя, названий періодом жалоби, не потребує втручання, – говорить Анна Стасюк.

П’ять стадій горя (за Елізабет Кюблер-Росс):

Заперечення (“Я не можу в це повірити”, “Такого не буває”, “Не зі мною!”, “Тільки не знову!”);

Вона зазвичай супроводжується прогалинами в пам’яті, дезорганізацією та неадекватною реакцією на будь-які події.

Злість (“Чому я? Це несправедливо!”, “Ні! Я не можу це прийняти!”);

(“Чому я? Це несправедливо!”, “Ні! Я не можу це прийняти!”); Торг (“Тільки дай мені дожити до того, як…”, “Я все зроблю, почекай поки що! Ще кілька років”);

Він часто пов’язаний з почуттям провини. Людині можна допомогти, заохочуючи її промовляти ці почуття або вона може написати листа і всі переживання “вилити” на папір.

Депресія (“Я такий нещасний, хіба мене може щось турбувати?”, “Для чого спроби?”);

(“Я такий нещасний, хіба мене може щось турбувати?”, “Для чого спроби?”); Прийняття (Усе буде добре”, “Я не можу перемогти це, але я можу добре підготуватися до цього”).

На стадії прийняття людина не просто вчиться жити в нових умовах, а й мотивує інших, допомагає тим, хто опинився у важкій ситуації, надихає власним прикладом.

Що допоможе пережити горе чи складні обставини:

Не намагайтеся уникати переживань. Не стримуйте сліз та інших емоцій. Це нормальна реакцiя нашого органiзму.

Переживання горя може бути тривалим процесом. Дайте собі час.

Не замикайтеся в собі, зверніться за допомогою до людей, від яких ви можете отримати підтримку.

Спробуйте зрозуміти, чим вам можуть допомогти інші люди, та повідомте їх про це.

Використовуйте відомі вам способи подолання стресових ситуацій.

Не замикайтеся в собі від зовнішнього світу.

Якщо не виходить впоратися самостійно, варто звернутися до психолога.

Джерело: Психологічна підтримка