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Психология

Как пережить горе — 5 стадий и рекомендации

13 мая 2022, 16:14
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
горе
Источник: Pixabay

Никто из нас не застрахован от сложных жизненных ситуаций, горя, утрат.

Психолог Анна Стасюк рассказала, как человек переживает их и что поможет справиться с этим состоянием.

— Горе – нормальный, естественный, необходимый и приспособительный ответ на потерю. Ощущение отверженности и невосполнимой потери всегда возникает после смерти тех, кого любим. Зигмунд Фрейд писал, что время переживания горя, названное периодом траура, не требует вмешательства, – говорит Анна Стасюк.

Пять стадий горя (за Элизабет Кюблер-Росс):

  • Возражение (“Я не могу в это поверить”, “Такого не бывает”, “Не со мной!”, “Только не снова!”);

Она обычно сопровождается пробелами в памяти, дезорганизацией и неадекватной реакцией на любые события.

  • Злоба (“Почему я? Это несправедливо!”, “Нет! Я не могу это принять!”);
  • Торг (“Только дай мне дожить до того, как…”, “Я все сделаю, подожди пока! Еще несколько лет”);

Он часто связан с чувством вины. Человеку можно помочь, поощряя его проговаривать эти чувства или он может написать письмо и все переживания “излить” на бумагу.

  • Депрессия (“Я так несчастен, разве меня может что-то беспокоить?”, “Для чего попытки?”);
  • Принятие (Все будет хорошо”, “Я не могу победить это, но я могу хорошо подготовиться к этому”).

На стадии принятия человек не просто учится жить в новых условиях, но и мотивирует других, помогает оказавшимся в трудной ситуации, вдохновляет собственным примером.

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Что поможет пережить горе или сложные обстоятельства:

  • Не пытайтесь избегать переживаний. Не сдерживайте слезы и другие эмоции. Это нормальная реакция нашего организма.
  • Переживание горя может быть длительным процессом. Дайте себе время.
  • Не замыкайтесь, обратитесь за помощью к людям, от которых вы можете получить поддержку.
  • Попытайтесь понять, чем вам могут помочь другие люди, и сообщите им об этом.
  • Используйте известные вам способы преодоления стрессовых ситуаций.
  • Не замыкайтесь в себе от внешнего мира.
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Если не получается справиться самостоятельно, следует обратиться к психологу.

Источник: Психологическая поддержка

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