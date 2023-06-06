CeraVe: косметичні засоби для сухої та чутливої шкіри

Створений у 2005 році, американський бренд CeraVe швидко став популярним завдяки косметичним засобам по догляду за чутливою та проблемною шкірою.

У співпраці з провідними дерматологами компанія створює продукцію, яка дозволяє зміцнити шкірний покрив за допомогою комплексу церамідів – ліпідів, які забезпечують тривале зволоження. Завдяки цьому шкіра стає здоровою і гладкою.

Бренд пропонує широкий асортимент продукції, включаючи очищаючі та захисні від сонця засоби, креми, сироватки, емульсії та інше. Виробник використовує формулу, яка не викликає роздратування і підходить для всіх типів шкіри.

Характерні особливості косметики від CeraVe

Компанія спеціалізується на виробництві косметики для догляду за шкірою обличчя і тіла, яка особливо відрізняється сухістю та чутливістю.

Косметичні засоби являють собою комплекс, що містить три основних інгредієнти: цераміди, гіалуронову кислоту, олії.

Сухій та чутливій шкірі не вистачає саме церамідів, завдяки яким вона поступово і глибоко зволожується. Косметика від CeraVe має такі характерні особливості:

гіпоалергенність (не містить ароматизаторів, сульфатів, парабенів та інших компонентів, які можуть викликати роздратування);

ефективність, підтверджена клінічними дослідженнями та відгуками покупців;

зменшення сухості шкіри та її зволоження, усунення таких проблем, як екзема і псоріаз;

доступність широкого вибору продукції за прийнятними цінами для споживачів;

наявність натуральних компонентів, що живлять шкіру;

відсутність комедогенних інгредієнтів, які забивають шкірні пори.

Компанія CeraVe є лідером на ринку косметичних засобів, які поліпшують стан, зволожують та відновлюють здоровий вигляд шкіри. Продукцію CeraVe рекомендують більшість дерматологів світу.

Переваги косметичної продукції бренду

Засоби для догляду за шкірою CeraVe мають ряд переваг, які відрізняють їх від продукції інших виробників:

вміст MVE (мультивезикулярної емульсії), що дозволяє поступово вивільняти активні інгредієнти протягом 24 годин, зберігаючи тривалість зволоження шкіри;

наявність церамідів, що відновлюють природний шкірний бар’єр, захищають від втрати вологи, поліпшують текстуру шкіри;

зміст таких компонентів, як ніацинамід, гіалуронова і саліцилова кислота, рекомендованих дерматологами для використання в засобах косметики.

Б’юті-продукти з церамідами будуть необхідними в таких випадках:

використання ретинолу та органічних кислот в догляді;

наявність почервоніння і роздратування шкіри;

застосування агресивних косметологічних процедур;

схильність шкіри до алергічних дерматитів і псоріазу;

поява лущення, зневоднення шкірного покриву.

У каталозі онлайн-магазину Notino представлено широке розмаїття продукції знаменитої торгової марки CeraVe: очищаючі емульсії та гелі зі зволожувальним ефектом, відновлюючі креми, молочко для сухої та дуже сухої шкіри за доступними цінами.

Подаруйте своїй шкірі насолоду від застосування якісної та ефективної косметики!