Фізичні вправи збільшують вміст в організмі речовин, подібних до каннабісу, що, в свою чергу, допомагає зменшити запалення і потенційно може допомогти в лікуванні певних станів, таких як артрит, рак і хвороби серця.

Такого висновку в ході дослідження дійшли експерти з Ноттінгемського університету. Вони виявили, що фізичні вправи людей з артритом не тільки зменшують їхній біль, але і знижують рівень запальних речовин (званих цитокінами).

Цікаво, що фізичні вправи призвели до цих змін за рахунок зміни кишкових мікробів.

Відомо, що вправи зменшують хронічне запалення, яке може спровокувати безліч захворювань, включаючи рак, артрит і хвороби серця, але мало що відомо про те, як саме вони зменшують запалення.

Група вчених перевірила 78 осіб з артритом. Тридцять вісім з них виконували 15-хвилинні вправи для зміцнення м’язів щодня протягом шести тижнів, а 40 нічого не робили.

Наприкінці дослідження учасники, які виконували вправи, не тільки зменшили біль, але й мали більше мікробів у кишечнику, які виробляють протизапальні речовини, нижчі рівні цитокінів і більш високі рівні ендоканабіноїдів.

У міру зростання інтересу до масла каннабіса та інших добавок аналогічної дії важливо знати, що прості зміни способу життя, такі як вправи, можуть модулювати ці речовини, висловили впевненість вчені.

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