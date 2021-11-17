Физические упражнения увеличивают содержание в организме веществ, подобных каннабису, что, в свою очередь, помогает уменьшить воспаление и потенциально может помочь в лечении определенных состояний, таких как артрит, рак и болезни сердца.

К такому выводу в ходе исследования пришли эксперты из Ноттингемского университета. Они обнаружили, что физические упражнения людей с артритом не только уменьшают их боль, но и снижают уровень воспалительных веществ (называемых цитокинами).

Интересно, что физические упражнения привели к этим изменениям за счет изменения кишечных микробов.

Известно, что упражнения уменьшают хроническое воспаление, которое может спровоцировать множество заболеваний, включая рак, артрит и болезни сердца, но мало что известно о том, как они уменьшают воспаление.

Группа ученых проверила 78 человек с артритом. Тридцать восемь из них выполняли 15-минутные упражнения для укрепления мышц каждый день в течение шести недель, а 40 ничего не делали.

В конце исследования участники, которые выполняли упражнения, не только уменьшили боль, но и имели больше микробов в кишечнике, которые производят противовоспалительные вещества, более низкие уровни цитокинов и более высокие уровни эндоканнабиноидов.

По мере роста интереса к маслу каннабиса и другим добавкам аналогичного действия важно знать, что простые изменения образа жизни, такие как упражнения, могут модулировать эти вещества, выразили уверенность ученые.

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