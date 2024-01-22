Найближчим часом батат може посісти почесне місце на столах українців нарівні з картоплею.

А як готувати цей поки що екзотичний коренеплід, ми дізналися у шефа, кулінарного гуру Нового каналу, експерта реаліті На ножах Алекса Якутова.

Рецепти страв із батату не тільки смачні та поживні, а й корисні. Ми впевнені, кожен зможе приготувати у домашніх умовах за нашими рецептами.

Зараз дивляться

– Батат, або солодка картопля – поки що нечастий гість на столах українців, але він дуже популярний в інших країнах. За цікавий солодкий смак його люблять шеф-кухарі. А дієтологи вважають, що батат – корисний замінник картоплі, – каже Алекс Якутов.

Він поділився низкою рецептів приготування солодкої картоплі.

Батат у духовці

– Батат найсмачніше виходить, коли його запікають. Готується він на подушці із солі. Все дуже просто. Розігріваєте духовку до 180-190 градусів, засипаєте лист великою сіллю і поверх викладаєте батат. Починаєте запікати, – доповнює шеф.

За його словами, готовність можна визначити, проткнувши коренеплід зубочисткою – скоринка має бути хрусткою, а батат усередині – м’яким.

Пюре із батату

Також смачно з батату виходить пюре із вершками.

– Для початку запікаємо його у духовці. Після цього добре очищаємо. Батат розминаємо, додаємо вершки. Перемішуємо. Мені дуже подобається поєднання батату та гірчиці із зернами, тому її теж можна додати у пюре, – радить Алекс Якутов.

Шкірку від батату можна залишити. Якщо її ще допекти, вона висохне і стане хрумкою, як чипси. Потім її можна опустити у карамельний сироп. І цими пластівцями посипати десерти.

Десерт із батату

– Купуємо морозиво “солона карамель”, солодкий смажений повітряний рис та батат. Печений батат розрізаємо або розламуємо навпіл, зверху викладаємо морозиво, посипаємо рисом та великою сіллю, – розповідає шеф.

За його словами, вийде дуже цікавий смак, схожий на гарбуз, але трішки інший.