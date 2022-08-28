Літо закінчується, але фрукти продовжуються. Дієтолог Світлана Фус розказала, які з них найкорисніші.

Кавун

В цій ягоді багато води і мало калорій.

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Сік кавуна промиває нирки і позитивно на них впливає. Іще кавуни мають жовчогінну дію та корисні для печінки.

Лікопін, що міститься в м’якоті є потужним антиоксидантом.

І хоч кавун малокалорійний продукт, та він містить до 6 г простих вуглеводів, з яких 4г – фруктоза. А багато фруктози не є корисною. Оскільки добова норма фруктози складає 40 г (а краще було б 20 г), тому потрібно вирахувати самостійно, скільки кавуна можна з’їсти за день.

Зловживати кавуном не потрібно, бо через велику кількість фруктози буде вироблятися багато тригліцеридів та сечової кислоти. А це загрожує атеросклерозом та подагрою.

Диня

Диня добре впливає на стан шкіри та нігтів завдяки молібдену, ванадію та бору, що у великій кількості містяться в фрукті.

Є в дині небагато клітковини, вітаміни та середня кількість глюкози, фруктози і сахарози.

Загалом диня схожа за нутрієнтами на багато фруктів, тому і вживати її потрібно у тій же кількості, що і інші фрукти.

Яблука

Це найпопулярніший і найпоширеніший фрукт. В ньому є багато вітамінів та мінералів. Але популярність яблука дістали за вміст заліза. Дані про те, що ними можна лікувати анемію, дещо завищені, але заліза в них дійсно багато.

А ще в яблуках багато пектину – клітковина, що виступає ще й ентеросорбентом.

Джерело: Світлана Фус