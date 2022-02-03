Україна втрачає великі кошти через те, що громадяни не хочуть займатися спортом. Так, 83% дорослих українців взагалі фізично неактивні.

Це призводить до погіршення самопочуття, знижує продуктивність праці та потребує додаткових витрат на лікування і скорочує тривалість життя. Через це лише за останні 10 років країна недоотримала приблизно $73 млрд ВВП.

Згідно з даними дослідження, яке провели незалежні аналітики, без необхідних змін до 2030 року Україна може втратити ще 100 млрд, а населення країни скоротиться до 34 млн.

Водночас офіційні дані свідчать про те, що зараз кожен шостий повнолітній українець має регулярну фізичну активність, тоді як у Європі таких аж 40%.

Чітка закономірність простежується у витратах держави на розвиток масового спорту: в Україні €7 на людину на рік, у ЄС – €100.

Аналітики порахували, що спортивний сектор економіки дуже недооцінений. Якщо держава почне вкладати в його розвиток: будівництво парків, мультиспортивних арен, велодоріжок, то за 9 років вдастся заробити в десятки разів більше.

– Якщо держава інвестуватиме у спорт, громадяни будуть здоровішими. Вони допомагатимуть своїй країні ставати краще, менше витрачати грошей на ліки, будуть активнішими та працездатнішими, – розповів президент Національної Платформи U.Sport, чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

За словами експерта зі стратегічного розвитку спортивних проєктів Юрія Свиридова, Україні одна з найостанніших країн Європи за показником фізичної активності населення.

– В Україні частка ВВП у спорті 0.2 , а у Європі 2.1. У нас потенціал – 10 кратне зростання. Тому в це треба інвестувати, – зазначив він.

У МОЗ стверджують, що регулярна фізична активність є обов’язковою та незамінною складовою здорового способу життя у будь-якому віці.

Всього 30 хвилин фізичних вправ в день суттєво зменшать ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету та раку. Також тренування зменшать ризик травм у майбутньому, а також покращать функціональний стан кісток та суглобів.