Украина теряет большие средства из-за того, что граждане не хотят заниматься спортом. Так, 83% взрослых украинцев вообще физически неактивны.

Это приводит к ухудшению самочувствия, снижает производительность труда и требует дополнительных затрат на лечение и сокращает продолжительность жизни. Из-за этого только за последние 10 лет страна недополучила примерно $73 млрд ВВП.

Согласно данным исследования, которое провели независимые аналитики, без необходимых изменений к 2030 году Украина может потерять еще 100 млрд, а население страны сократится до 34 млн.

В то же время официальные данные свидетельствуют о том, что сейчас каждый шестой совершеннолетний украинец имеет регулярную физическую активность, тогда как в Европе таких аж 40%.

Четкая закономерность прослеживается в расходах государства на развитие массового спорта: в Украине €7 на человека в год, в ЕС — €100.

Аналитики посчитали, что спортивный сектор экономики очень недооценен. Если государство начнет вкладывать в его развитие: строительство парков, мультиспортивных арен, велодорожек, то за 9 лет удастся заработать в десятки раз больше.

— Если государство будет инвестировать в спорт, граждане будут здоровее. Они будут помогать своей стране становиться лучше, меньше тратить денег на лекарства, будут активнее и работоспособнее, — рассказал президент Национальной платформы U.Sport, чемпион НБА Станислав Медведенко.

По словам эксперта по стратегическому развитию спортивных проектов Юрия Свиридова, Украина одна из самых последних стран Европы по показателю физической активности населения.

— В Украине доля ВВП в спорте 0.2, а в Европе 2.1. У нас потенциал — 10 кратный рост. Поэтому в это надо инвестировать, — отметил он.

В Минздраве утверждают, что регулярная физическая активность является обязательной и незаменимой составляющей здорового образа жизни в любом возрасте.

Всего 30 минут физических упражнений в день существенно уменьшат риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и рака. Также тренировки уменьшат риск травм в будущем, а также улучшат функциональное состояние костей и суставов.