Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Смачна і корисна закуска з варених кабачків

17 Травня 2022, 17:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кабачок

Кабачки – одні з перших літніх свіжих овочів, що з’являються на нашому столі. Готувати їх дуже просто. У будь-якому вигляді вони виходять смачними. Шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати закуску з варених кабачків з вершковим маслом і панірувальними сухарями.

Інгредієнти

Кабачки помийте і поріжте довгими брусочками. Можна використати як звичайні кабачки, так і цукіні.
У невеликій каструльці закип’ятіть воду, викладіть в неї брусочки і варіть протягом 1 хвилини. Важливо не переварити їх, щоб не стали м’якими.
Дістаньте кабачки шумівкою і перекладіть до миски. У невеликій каструльці розтопіть вершкове масло і полийте ним кабачки.
Посипте кабачки 2 ст. л. великих панірувальних сухарів, посоліть і поперчіть, за бажанням додайте дрібно порубаний кріп, злегка перемішайте.

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь