Кабачки – одні з перших літніх свіжих овочів, що з’являються на нашому столі. Готувати їх дуже просто. У будь-якому вигляді вони виходять смачними. Шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати закуску з варених кабачків з вершковим маслом і панірувальними сухарями.
Інгредієнти
Кабачки помийте і поріжте довгими брусочками. Можна використати як звичайні кабачки, так і цукіні.
У невеликій каструльці закип’ятіть воду, викладіть в неї брусочки і варіть протягом 1 хвилини. Важливо не переварити їх, щоб не стали м’якими.
Дістаньте кабачки шумівкою і перекладіть до миски. У невеликій каструльці розтопіть вершкове масло і полийте ним кабачки.
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Посипте кабачки 2 ст. л. великих панірувальних сухарів, посоліть і поперчіть, за бажанням додайте дрібно порубаний кріп, злегка перемішайте.
Джерело: Євген Кдопотенко