Кабачки – одні з перших літніх свіжих овочів, що з’являються на нашому столі. Готувати їх дуже просто. У будь-якому вигляді вони виходять смачними. Шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати закуску з варених кабачків з вершковим маслом і панірувальними сухарями.

Інгредієнти

2 кабачки

50 г вершкового масла

2 ст. л. панірувальні сухарі

за смаком сіль та перець

1 пучок кропу

Кабачки помийте і поріжте довгими брусочками. Можна використати як звичайні кабачки, так і цукіні.

У невеликій каструльці закип’ятіть воду, викладіть в неї брусочки і варіть протягом 1 хвилини. Важливо не переварити їх, щоб не стали м’якими.

Дістаньте кабачки шумівкою і перекладіть до миски. У невеликій каструльці розтопіть вершкове масло і полийте ним кабачки.

Посипте кабачки 2 ст. л. великих панірувальних сухарів, посоліть і поперчіть, за бажанням додайте дрібно порубаний кріп, злегка перемішайте.