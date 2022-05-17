Кабачки – одни из первых летних свежих овощей, появляющихся на нашем столе. Готовить их очень просто. В любом виде они получаются вкусными. Шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить закуску из вареных кабачков со сливочным маслом и панировочными сухарями.
Ингредиенты
- 2 кабачки
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. панировочные сухари
- по вкусу соль и перец
- 1 пучок укропа
Кабачки помойте и порежьте длинными брусочками. Можно использовать как обычные кабачки, так и цуккини.
В небольшой кастрюльке вскипятите воду, выложите в нее брусочки и варите в течение 1 минуты. Важно не переварить их, чтобы не стали мягкими.
Достаньте кабачки шумовкой и переложите в миску. В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло и полейте им кабачки.
Посыпьте кабачки 2 ст. л. больших панировочных сухарей, посолите и поперчите, по желанию добавьте мелко порубленный укроп, слегка перемешайте.
Источник: Евгений Кдопотенко