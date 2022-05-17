Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Вкусная и полезная закуска из вареных кабачков

17 мая 2022, 17:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кабачок

Кабачки – одни из первых летних свежих овощей, появляющихся на нашем столе. Готовить их очень просто. В любом виде они получаются вкусными. Шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить закуску из вареных кабачков со сливочным маслом и панировочными сухарями.

Ингредиенты

  • 2 кабачки
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. панировочные сухари
  • по вкусу соль и перец
  • 1 пучок укропа

Кабачки помойте и порежьте длинными брусочками. Можно использовать как обычные кабачки, так и цуккини.

В небольшой кастрюльке вскипятите воду, выложите в нее брусочки и варите в течение 1 минуты. Важно не переварить их, чтобы не стали мягкими.

Достаньте кабачки шумовкой и переложите в миску. В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло и полейте им кабачки.

Читайте также:
картопляникиВкусно и сытно: рецепт картопляников с грибами в духовке

Посыпьте кабачки 2 ст. л. больших панировочных сухарей, посолите и поперчите, по желанию добавьте мелко порубленный укроп, слегка перемешайте.

Источник: Евгений Кдопотенко 

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь