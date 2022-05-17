Кабачки – одни из первых летних свежих овощей, появляющихся на нашем столе. Готовить их очень просто. В любом виде они получаются вкусными. Шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить закуску из вареных кабачков со сливочным маслом и панировочными сухарями.

Ингредиенты

2 кабачки

50 г сливочного масла

2 ст. л. панировочные сухари

по вкусу соль и перец

1 пучок укропа

Кабачки помойте и порежьте длинными брусочками. Можно использовать как обычные кабачки, так и цуккини.

В небольшой кастрюльке вскипятите воду, выложите в нее брусочки и варите в течение 1 минуты. Важно не переварить их, чтобы не стали мягкими.

Достаньте кабачки шумовкой и переложите в миску. В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло и полейте им кабачки.

Посыпьте кабачки 2 ст. л. больших панировочных сухарей, посолите и поперчите, по желанию добавьте мелко порубленный укроп, слегка перемешайте.

Источник: Евгений Кдопотенко