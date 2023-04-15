Ведучий програми Прихована небезпека на телеканалі ICTV2 вдома сам випікає паски. Готує великодній атрибут Олексій Душка за рецептом, який у його сімʼї передають ще від прабабусі.
– Маю рецепт з дитинства “Мокра паска”, як робила моя бабуся, а до неї – її бабуся. І головне – без родзинок, – каже Олексій.
Інгредієнти
- 300 мл молока;
- 300 г цукру;
- 200 г масла (розтопленого);
- 200 г сметани;
- 1–1,2 кг борошна;
- 5 яєць;
- 15 г ванільного цукру;
- 15 г дріжджів.
Спосіб приготування
- Змішуємо молоко, дріжджі, 2 ст. ложки цукру, 5-6 ст. ложок борошна. Розмішуємо і накриваємо так, щоб дихало. Ставимо в тепле місце на 30-40 хв.
- Окремо змішуємо 5 яєць, 200 г цукру, ванільний цукор, розтоплене масло і сметану.
- Змішуємо опару і рідкі складові та поволі додаємо борошно – 1 кг (з якого вже брали 5-6 ст. ложок). Тісто має вийти наче на оладки.
- Накриваємо. Ставимо в тепле місце на 1-2 години (залежить від дріжджів).
- Потім вимішуємо тісто. Якщо хочете родзинки, то обдайте їх окропом, просушіть, обваляйте у борошні та додайте в тісто. Під час вимішування піде десь 150-200 г борошна.
Тісто буде липнути, тому формувати його краще, змастивши руки олією.
Розкладіть його у форми так, щоб тісто зайняло половину, бо дріжджі ще працюють і за 20-30 хвилин у теплому місці пасочки підростуть до краєчків форми.
Тепер випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хв (залежить від духовки).
А ще Олексій ділиться давнім секретом. Щоб перевірити, чи спеклися паски, треба взяти вишневі гілочки і проткнути тісто в духовці. Якщо тісто не прилипатиме до дерева, паски можна виймати з духової печі.
– Моя бабуся брала тоненьку гілочку вишні. Казала, що вишня для цього – найкраще дерево. Протикала пасочки та перевіряла чи не глевкі вони, – додає Олексій.
Джерело: ICTV2