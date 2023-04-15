Ведучий програми Прихована небезпека на телеканалі ICTV2 вдома сам випікає паски. Готує великодній атрибут Олексій Душка за рецептом, який у його сімʼї передають ще від прабабусі.

– Маю рецепт з дитинства “Мокра паска”, як робила моя бабуся, а до неї – її бабуся. І головне – без родзинок, – каже Олексій.

Інгредієнти

300 мл молока;

300 г цукру;

200 г масла (розтопленого);

200 г сметани;

1–1,2 кг борошна;

5 яєць;

15 г ванільного цукру;

15 г дріжджів.

Спосіб приготування

Змішуємо молоко, дріжджі, 2 ст. ложки цукру, 5-6 ст. ложок борошна. Розмішуємо і накриваємо так, щоб дихало. Ставимо в тепле місце на 30-40 хв. Окремо змішуємо 5 яєць, 200 г цукру, ванільний цукор, розтоплене масло і сметану. Змішуємо опару і рідкі складові та поволі додаємо борошно – 1 кг (з якого вже брали 5-6 ст. ложок). Тісто має вийти наче на оладки. Накриваємо. Ставимо в тепле місце на 1-2 години (залежить від дріжджів). Потім вимішуємо тісто. Якщо хочете родзинки, то обдайте їх окропом, просушіть, обваляйте у борошні та додайте в тісто. Під час вимішування піде десь 150-200 г борошна.

Тісто буде липнути, тому формувати його краще, змастивши руки олією.

Розкладіть його у форми так, щоб тісто зайняло половину, бо дріжджі ще працюють і за 20-30 хвилин у теплому місці пасочки підростуть до краєчків форми.

Тепер випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хв (залежить від духовки).

А ще Олексій ділиться давнім секретом. Щоб перевірити, чи спеклися паски, треба взяти вишневі гілочки і проткнути тісто в духовці. Якщо тісто не прилипатиме до дерева, паски можна виймати з духової печі.

– Моя бабуся брала тоненьку гілочку вишні. Казала, що вишня для цього – найкраще дерево. Протикала пасочки та перевіряла чи не глевкі вони, – додає Олексій.

Джерело: ICTV2