Смерть під час сексу – хто у групі ризику

Секс загалом позитивно впливає на стан здоров’я людини як з фізичного, так і психічного боку. Однак іноді він може провокувати проблеми зі здоров’ям, зокрема навіть призводити до смерті.

У матеріалі для ресурсу The Conversation старший викладач хімічної патології Вестмінстерського університету Девід К. Гейз розповів, чому це трапляється.

За його словами, здебільшого смерть є наслідком фізичного перенапруження під час сексу, споживання препаратів для лікування еректильної дисфункції, вживання наркотиків чи поєднанням усіх цих факторів.

Водночас ризик раптової смерті під час сексу зростає з роками – вона траплялася переважно серед чоловіків, середній вік – 59 років.

Найбільш поширена причина – серцевий напад.

Людям, які перебувають у групі ризику треба пам’ятати про всі ці фактори та бути обережними з надлишковою активністю під час статевого акту, вживанням ліків.

Наркотики взагалі шкодять здоров’ю, тому треба від них відмовитися.

Джерело: The Conversation