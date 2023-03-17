Керівники МОЗ Великої Британії заявили, що в країні спостерігається тривожний сплеск випадків гонореї.

Агентство охорони здоров’я Великої Британії попередило, що рівень захворюваності зріс на 21% порівняно з періодом до пандемії Covid-19 до рекордного рівня.

З січня до вересня минулого року було зафіксовано 56 327 позитивних тестів порівняно з 46 541 у 2019 році.

Зараз дивляться

Багато людей ніколи не відчувають симптомів інфекції, що передається статевим шляхом.

Експерти побоюються, що хвороба, яка поширюється через шкіру або через рот, розвивається, щоб перемогти антибіотики.

– Це тривожна тенденція, яка свідчить про стрімке зростання рівня інфекцій, що передаються статевим шляхом, – сказав лікар із сексуального здоров’я NHS Джон Вайт. – Наразі у Великій Британії поширена гонорея горла.

Саме цей тип хвороби розвивається безсимптомно, тобто багато людей можуть не знати, що вона у них є, і мимоволі передавати її.

Люди до 25 років перебувають у групі найбільшого ризику, тому що вони мають більше партнерів.

– Безпечний секс і регулярне проходження тестів є важливими для того, щоб убезпечити вас і ваших партнерів, – зауважив Вейт.

Шість ознак гонореї

1. Біль при сечовипусканні.

Як чоловіки, так і жінки, які перехворіли на гонорею, можуть відчувати біль при сечовипусканні. У більшості людей симптоми з’являються за кілька тижнів, хоча в деяких випадках це може зайняти і кілька місяців.

2. Виділення

Хоча симптоми відрізняються від людини до людини, виділення можуть спостерігатися як у чоловіків, так і у жінок. У жінок це, ймовірно, водянисті або нефарбовані виділення з піхви. У чоловіків можуть спостерігатися виділення з пеніса, білого, жовтого або зеленого кольору.

3. Болі в животі

Це симптом, який присутній лише у жінок, і є більш незвичним побічним ефектом гонореї. NHS стверджує, що жінки, які мають інфекцію, можуть відчувати біль або чутливість у нижній частині живота.

4. Порушення циклу

Знову ж таки, ще одним симптомом, який зустрічається лише у жінок, є порушення менструального циклу. Це може означати, що ваша кровотеча стає сильнішою або вона може розпочатися між менструаціями, рідше кровотеча може бути після сексу.

5. Запалення

Цей симптом спостерігається лише у чоловіків і може бути неприємним. NHS стверджує, що чоловіки, які заразилися гонореєю, можуть відчувати набряк або запалення крайньої плоті.

6. Чутливість

Чоловіки також можуть відчувати біль або чутливість в яєчку. NHS каже, що це рідкісний симптом у чоловіків.

Що таке гонорея

Гонорея – це інфекція, що передається статевим шляхом.

Бактеріальна інфекція поширюється через усі форми незахищеного сексу, а також через спільне використання немитих або незахищених секс-іграшок.

Згідно з NHS, бактерії, які викликають гонорею, іноді можуть інфікувати горло та очі, а також шийку матки, уретру та пряму кишку.

Вагітні жінки можуть передати інфекцію своїй дитині, що може спричинити сліпоту, якщо вчасно не пролікуються.

Але бактерії, що викликають гонорею, не можуть довго жити поза організмом людини.

Це означає, що хвороба не поширюється під час поцілунків, обіймів або спільного використання столових приборів, рушників чи сидінь унітазів.