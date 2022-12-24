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Їжа

Як запекти куряче філе на Новий рік

24 Грудня 2022, 19:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
курица
Джерело: Depositphotos

Запечене в конвертику куряче філе збереже соковитість і м’якість. В ньому м’ясо млітиме з лимоном та розмарином, щоб потім викупатись у кремовому соусі зі свіжими нотками м’яти.

Інгредієнти:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів, хай поки розігрівається.
  2. Очистьте куряче філе від жиру і плівок. Покладіть на лист пергаменту, обкладіть четвертинками лимона, а зверху – гілочку пахучого розмарину. Полийте  оливковою олією так, щоб вона розтеклася по поверхні філе.
  3. Посоліть, поперчіть і закрутіть у конверт у вигляді цукерки. Запікайте в духовці 25 хвилин.
  4. Для соусу помийте 2 гілочки м’яти та обірвіть листочки. Дуже дрібно їх поріжте.
  5. Додайте у мисочку йогурт, м’яту, 1 ст. л. оливкової олії та трохи солі. Добре перемішайте.
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Коли запечене куряче філе буде готовим, викладіть на тарілку разом з конвертом, розкрийте його і полийте м’ятно-йогуртовим соусом.

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Джерело: Євген Клопотенко

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