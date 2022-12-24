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Еда

Как запечь куриное филе на Новый год

24 декабря 2022, 19:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
курица
Источник: Depositphotos

Запеченное в конвертике куриное филе сохранит сочность и мягкость. В нем мясо будет томиться с лимоном и розмарином, чтобы потом искупаться в кремовом соусе со свежими нотками мяты.

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 1 веточка розмарина
  • ½ лимона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 200 г йогурта
  • 2 веточки мяты
  • соль и перец по вкусу
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов, пусть пока разогревается.
  2. Очистите куриное филе от жира и пленок. Положите на лист пергамента, обложите четвертинками лимона, а сверху – веточку ароматного розмарина. Полейте оливковым маслом так, чтобы оно растеклось по поверхности филе.
  3. Посолите, поперчите и закрутите конверт в виде конфеты. Запекайте в духовке 25 минут.
    Для соуса помойте 2 веточки мяты и оборвите листики. Очень мелко их порежьте.
    Добавьте в мисочку йогурт, мяту, 1 ст. л. оливкового и немного соли. Хорошо перемешайте.
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Когда запеченное куриное филе будет готово, выложите на тарелку вместе с конвертом, раскройте его и полейте мятно-йогуртовым соусом.

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Источник: Евгений Клопотенко

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