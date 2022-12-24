Запеченное в конвертике куриное филе сохранит сочность и мягкость. В нем мясо будет томиться с лимоном и розмарином, чтобы потом искупаться в кремовом соусе со свежими нотками мяты.

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 веточка розмарина

½ лимона

2 ст. л. оливкового масла

200 г йогурта

2 веточки мяты

соль и перец по вкусу

Разогрейте духовку до 180 градусов, пусть пока разогревается. Очистите куриное филе от жира и пленок. Положите на лист пергамента, обложите четвертинками лимона, а сверху – веточку ароматного розмарина. Полейте оливковым маслом так, чтобы оно растеклось по поверхности филе. Посолите, поперчите и закрутите конверт в виде конфеты. Запекайте в духовке 25 минут.

Для соуса помойте 2 веточки мяты и оборвите листики. Очень мелко их порежьте.

Добавьте в мисочку йогурт, мяту, 1 ст. л. оливкового и немного соли. Хорошо перемешайте.

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Когда запеченное куриное филе будет готово, выложите на тарелку вместе с конвертом, раскройте его и полейте мятно-йогуртовым соусом.

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Источник: Евгений Клопотенко