Запеченное в конвертике куриное филе сохранит сочность и мягкость. В нем мясо будет томиться с лимоном и розмарином, чтобы потом искупаться в кремовом соусе со свежими нотками мяты.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 веточка розмарина
- ½ лимона
- 2 ст. л. оливкового масла
- 200 г йогурта
- 2 веточки мяты
- соль и перец по вкусу
- Разогрейте духовку до 180 градусов, пусть пока разогревается.
- Очистите куриное филе от жира и пленок. Положите на лист пергамента, обложите четвертинками лимона, а сверху – веточку ароматного розмарина. Полейте оливковым маслом так, чтобы оно растеклось по поверхности филе.
- Посолите, поперчите и закрутите конверт в виде конфеты. Запекайте в духовке 25 минут.
Для соуса помойте 2 веточки мяты и оборвите листики. Очень мелко их порежьте.
Добавьте в мисочку йогурт, мяту, 1 ст. л. оливкового и немного соли. Хорошо перемешайте.
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Когда запеченное куриное филе будет готово, выложите на тарелку вместе с конвертом, раскройте его и полейте мятно-йогуртовым соусом.
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Источник: Евгений Клопотенко