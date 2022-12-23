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Еда

Паштет из консервированного тунца и оливок

23 декабря 2022, 20:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
паштет из тунца
Источник: Depositphotos

Очень вкусные бутерброды, для которых ничего не нужно варить или запекать. Консервированный тунец: купили, открыли, перебили блендером. Нет блендера? Размяли вилкой. Даже неидеально измельченный, этот паштет очень вкусный.

Паштет из тунца и оливок

Ингредиенты:

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  • 1 банка консервированного тунца
  • 150 г оливки (без косточек)
  • 1 шт. лимон
  • 5 веточек петрушка
  • 200 г крем-творог
  • 1 шт. багет
  • 1 ст. л. подсолнечное масло
  • 2-3 щепотки орегано сухой или смесь сухих пряных трав
  • по вкусу соль и перец

Приготовление

  1. Нарежьте багет на ломтики толщиной около 1 см и под углом около 45 градусов.
  2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и подсушите ломтики багета с обеих сторон до хрустящей корочки. Немного посолите и посыпьте смесью сухих пряных трав.
  3. Оливки без косточек мелко порежьте ножом.
  4. Лимон помойте и срежьте цедру тонкими полосками с помощью специального ножа или мелкой терки. Помните, что снимать нужно только желтый слой цедры.
  5. Помойте 5 веточек петрушки, отделите листья от стеблей и мелко порубите.
  6. Откройте банку с тунцем и слейте весь сок. Смешайте в миске тунец, оливки, цедру лимона, зелень петрушки и крем-творог. Перемешайте  до получения однородной массы, посолите и поперчите по вкусу.
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Намажьте паштет на кусочки багета и украсьте лимонной цедрой.

Источник: Евгений Клопотенко

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