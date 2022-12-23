Очень вкусные бутерброды, для которых ничего не нужно варить или запекать. Консервированный тунец: купили, открыли, перебили блендером. Нет блендера? Размяли вилкой. Даже неидеально измельченный, этот паштет очень вкусный.
Паштет из тунца и оливок
Ингредиенты:
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- 1 банка консервированного тунца
- 150 г оливки (без косточек)
- 1 шт. лимон
- 5 веточек петрушка
- 200 г крем-творог
- 1 шт. багет
- 1 ст. л. подсолнечное масло
- 2-3 щепотки орегано сухой или смесь сухих пряных трав
- по вкусу соль и перец
Приготовление
- Нарежьте багет на ломтики толщиной около 1 см и под углом около 45 градусов.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и подсушите ломтики багета с обеих сторон до хрустящей корочки. Немного посолите и посыпьте смесью сухих пряных трав.
- Оливки без косточек мелко порежьте ножом.
- Лимон помойте и срежьте цедру тонкими полосками с помощью специального ножа или мелкой терки. Помните, что снимать нужно только желтый слой цедры.
- Помойте 5 веточек петрушки, отделите листья от стеблей и мелко порубите.
- Откройте банку с тунцем и слейте весь сок. Смешайте в миске тунец, оливки, цедру лимона, зелень петрушки и крем-творог. Перемешайте до получения однородной массы, посолите и поперчите по вкусу.
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Намажьте паштет на кусочки багета и украсьте лимонной цедрой.
Источник: Евгений Клопотенко