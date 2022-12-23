Очень вкусные бутерброды, для которых ничего не нужно варить или запекать. Консервированный тунец: купили, открыли, перебили блендером. Нет блендера? Размяли вилкой. Даже неидеально измельченный, этот паштет очень вкусный.

Паштет из тунца и оливок

Ингредиенты:

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1 банка консервированного тунца

150 г оливки (без косточек)

1 шт. лимон

5 веточек петрушка

200 г крем-творог

1 шт. багет

1 ст. л. подсолнечное масло

2-3 щепотки орегано сухой или смесь сухих пряных трав

по вкусу соль и перец

Приготовление

Нарежьте багет на ломтики толщиной около 1 см и под углом около 45 градусов. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и подсушите ломтики багета с обеих сторон до хрустящей корочки. Немного посолите и посыпьте смесью сухих пряных трав. Оливки без косточек мелко порежьте ножом. Лимон помойте и срежьте цедру тонкими полосками с помощью специального ножа или мелкой терки. Помните, что снимать нужно только желтый слой цедры. Помойте 5 веточек петрушки, отделите листья от стеблей и мелко порубите. Откройте банку с тунцем и слейте весь сок. Смешайте в миске тунец, оливки, цедру лимона, зелень петрушки и крем-творог. Перемешайте до получения однородной массы, посолите и поперчите по вкусу.

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Намажьте паштет на кусочки багета и украсьте лимонной цедрой.

Источник: Евгений Клопотенко