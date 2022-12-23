Дуже смачні бутерброди, для яких нічого не треба варити чи запікати. Консервований тунець: купили, відкрили, перебили блендером. Нема блендера? Розім’яли виделкою. Навіть неідеально подрібнений, цей паштет дуже смачний.

Паштет з тунця та оливок

Інгредієнти:

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1 банка консервований тунець

150 г оливки (без кісточок)

1 шт. лимон

5 гілочок петрушка

200 г крем-сир

1 шт. багет

1 ст. л. соняшникова олія

2-3 дрібки орегано сухий або суміш сухих пряних трав

за смаком сіль та перець

Приготування

Наріжте багет на скибочки завтовшки близько 1 см та під кутом приблизно 45 градусів. Розігрійте пательню з соняшниковою олією і підсушіть скибочки багета з обох боків до хрусткої скоринки. Трохи посоліть скибочки і посипте сумішшю сухих пряних трав. Оливки без кісточок поріжте ножем якомога дрібніше. Лимон помийте і зріжте цедру тонкими смужками за допомогою спеціального ножа або дрібної терки. Пам’ятайте, що потрібно знімати тільки жовтий шар цедри. Помийте 5 гілочок петрушки, відокремте листя від стебел і дрібно порубайте ножем. Відкрийте банку з тунцем та злийте весь сік. Змішайте в мисці тунець, оливки, цедру лимона, зелень петрушки і крем-сир. Перемішайте виделкою, до отримання однорідної маси, посоліть і поперчіть за смаком.

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Намажте паштет на підсушені шматочки багета і прикрасьте невеликою кількістю лимонної цедри.

Джерело: Євген Клопотенко