Дуже смачні бутерброди, для яких нічого не треба варити чи запікати. Консервований тунець: купили, відкрили, перебили блендером. Нема блендера? Розім’яли виделкою. Навіть неідеально подрібнений, цей паштет дуже смачний.
Паштет з тунця та оливок
Інгредієнти:
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- 1 банка консервований тунець
- 150 г оливки (без кісточок)
- 1 шт. лимон
- 5 гілочок петрушка
- 200 г крем-сир
- 1 шт. багет
- 1 ст. л. соняшникова олія
- 2-3 дрібки орегано сухий або суміш сухих пряних трав
- за смаком сіль та перець
Приготування
- Наріжте багет на скибочки завтовшки близько 1 см та під кутом приблизно 45 градусів.
- Розігрійте пательню з соняшниковою олією і підсушіть скибочки багета з обох боків до хрусткої скоринки. Трохи посоліть скибочки і посипте сумішшю сухих пряних трав.
- Оливки без кісточок поріжте ножем якомога дрібніше.
- Лимон помийте і зріжте цедру тонкими смужками за допомогою спеціального ножа або дрібної терки. Пам’ятайте, що потрібно знімати тільки жовтий шар цедри.
- Помийте 5 гілочок петрушки, відокремте листя від стебел і дрібно порубайте ножем.
- Відкрийте банку з тунцем та злийте весь сік. Змішайте в мисці тунець, оливки, цедру лимона, зелень петрушки і крем-сир. Перемішайте виделкою, до отримання однорідної маси, посоліть і поперчіть за смаком.
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Намажте паштет на підсушені шматочки багета і прикрасьте невеликою кількістю лимонної цедри.
Джерело: Євген Клопотенко