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Їжа

Паштет з консервованого тунця та оливок

23 Грудня 2022, 20:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
паштет из тунца
Джерело: Depositphotos

Дуже смачні бутерброди, для яких нічого не треба варити чи запікати.  Консервований тунець: купили, відкрили, перебили блендером. Нема блендера? Розім’яли виделкою. Навіть неідеально подрібнений, цей паштет  дуже смачний.

Паштет з тунця та оливок

Інгредієнти:

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  • 1 банка консервований тунець
  • 150 г оливки (без кісточок)
  • 1 шт. лимон
  • 5 гілочок петрушка
  • 200 г крем-сир
  • 1 шт. багет
  • 1 ст. л. соняшникова олія
  • 2-3 дрібки орегано сухий або суміш сухих пряних трав
  • за смаком сіль та перець

Приготування

  1. Наріжте багет на скибочки завтовшки близько 1 см та під кутом приблизно 45 градусів.
  2. Розігрійте пательню з соняшниковою олією і підсушіть скибочки багета з обох боків до хрусткої скоринки. Трохи посоліть скибочки  і посипте сумішшю сухих пряних трав.
  3. Оливки без кісточок поріжте ножем якомога дрібніше.
  4. Лимон помийте і зріжте  цедру тонкими смужками за допомогою спеціального ножа або дрібної терки. Пам’ятайте, що потрібно знімати тільки жовтий шар цедри.
  5. Помийте 5 гілочок петрушки, відокремте листя від стебел і дрібно порубайте ножем.
  6. Відкрийте банку з тунцем та злийте весь сік. Змішайте в мисці тунець, оливки, цедру лимона, зелень петрушки і  крем-сир. Перемішайте виделкою, до отримання однорідної маси, посоліть і поперчіть за смаком.
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Намажте паштет на підсушені шматочки багета і прикрасьте невеликою кількістю лимонної цедри.

Джерело: Євген Клопотенко

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