Весной очень важно правильно одевать ребенка. Это поможет уберечь его от заболеваний при перепаде температур.

Педиатр Валентина Плахута рассказала, как это делать.

— Самое главное – правильное количество слоев. Помните, что тепло сохраняется между слоями одежды и важно их количество, а не толщина, – говорит Валентина Плахута.

По ее словам, количество слоев одежды зависит от возраста и активности ребенка.

– Если малыш проводит все время в коляске, то надеваем на один слой больше, чем на себя, не еще один комбинезон, а дополнительный средний слой. Если ребенок ходит, то количество слоев будет таким же, как и на вас, — добавляет врач.

Однако если ребенок слишком активен, то можно надеть даже на один слой одежды меньше, чем на себя.

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Общие рекомендации:

установить надежный термометр и гигрометр за окном, контролировать не только температуру на улице, но и влажность и силу ветра, индекс активности солнца;

все слои одежды должны быть свободны и не ограничивать движения;

между слоями одежды должно быть пространство для воздуха, именно так сохраняется тепло;

базовый слой одежды – хлопок, приятный на ощупь, или термобелье;

далее в зависимости от температуры – один или несколько слоев (флис, трикотаж);

шапочка, носки, перчатки не должны передавливать части тела;

внешний слой одежды не должен пропускать влагу и ветер;

если малыш в коляске, иметь с собой плед.

Важно не перегревать малыша!

– Много — не значит хорошо. Перегрев – риск синдрома внезапной смерти малыша и может привести к тому, что ребенку будет жарко, он будет мокрым, а это как раз и опасно! Ребенок должен быть сухим, – объясняет специалист.

Кроме того, очень важно защищать малыша от солнца – крем, очки, специальная одежда.