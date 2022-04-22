Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

Много – не значит хорошо. Как одеть ребенка весной

22 апреля 2022, 17:05
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дети

Весной очень важно правильно одевать ребенка. Это поможет уберечь его от заболеваний при перепаде температур.

Педиатр Валентина Плахута рассказала, как это делать.

— Самое главное – правильное количество слоев. Помните, что тепло сохраняется между слоями одежды и важно их количество, а не толщина, – говорит Валентина Плахута.

По ее словам, количество слоев одежды зависит от возраста и активности ребенка.

– Если малыш проводит все время в коляске, то надеваем на один слой больше, чем на себя, не еще один комбинезон, а дополнительный средний слой. Если ребенок ходит, то количество слоев будет таким же, как и на вас, — добавляет врач.

Однако если ребенок слишком активен, то можно надеть даже на один слой одежды меньше, чем на себя.

Общие рекомендации:

  • установить надежный термометр и гигрометр за окном, контролировать не только температуру на улице, но и влажность и силу ветра, индекс активности солнца;
  • все слои одежды должны быть свободны и не ограничивать движения;
  • между слоями одежды должно быть пространство для воздуха, именно так сохраняется тепло;
  • базовый слой одежды – хлопок, приятный на ощупь, или термобелье;
  • далее в зависимости от температуры – один или несколько слоев (флис, трикотаж);
  • шапочка, носки, перчатки не должны передавливать части тела;
  • внешний слой одежды не должен пропускать влагу и ветер;
  • если малыш в коляске, иметь с собой плед.
Читайте также:
дитинаРебенок заболел во время чрезвычайных событий, что делать родителям

Важно не перегревать малыша!

– Много — не значит хорошо. Перегрев – риск синдрома внезапной смерти малыша и может привести к тому, что ребенку будет жарко, он будет мокрым, а это как раз и опасно! Ребенок должен быть сухим, – объясняет специалист.

Кроме того, очень важно защищать малыша от солнца – крем, очки, специальная одежда.

Теги
Советы, поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь