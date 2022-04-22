Весной очень важно правильно одевать ребенка. Это поможет уберечь его от заболеваний при перепаде температур.
Педиатр Валентина Плахута рассказала, как это делать.
— Самое главное – правильное количество слоев. Помните, что тепло сохраняется между слоями одежды и важно их количество, а не толщина, – говорит Валентина Плахута.
По ее словам, количество слоев одежды зависит от возраста и активности ребенка.
– Если малыш проводит все время в коляске, то надеваем на один слой больше, чем на себя, не еще один комбинезон, а дополнительный средний слой. Если ребенок ходит, то количество слоев будет таким же, как и на вас, — добавляет врач.
Однако если ребенок слишком активен, то можно надеть даже на один слой одежды меньше, чем на себя.
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Общие рекомендации:
- установить надежный термометр и гигрометр за окном, контролировать не только температуру на улице, но и влажность и силу ветра, индекс активности солнца;
- все слои одежды должны быть свободны и не ограничивать движения;
- между слоями одежды должно быть пространство для воздуха, именно так сохраняется тепло;
- базовый слой одежды – хлопок, приятный на ощупь, или термобелье;
- далее в зависимости от температуры – один или несколько слоев (флис, трикотаж);
- шапочка, носки, перчатки не должны передавливать части тела;
- внешний слой одежды не должен пропускать влагу и ветер;
- если малыш в коляске, иметь с собой плед.
Важно не перегревать малыша!
– Много — не значит хорошо. Перегрев – риск синдрома внезапной смерти малыша и может привести к тому, что ребенку будет жарко, он будет мокрым, а это как раз и опасно! Ребенок должен быть сухим, – объясняет специалист.
Кроме того, очень важно защищать малыша от солнца – крем, очки, специальная одежда.