Навесні дуже важливо правильно одягати дитину. Це допоможе вберегти її від захворювань під час перепаду температур.
Педіатр Валентина Плахута розповіла, як це робити.
– Найголовніше – правильна кількість шарів. Пам’ятайте, що тепло зберігається між шарами одягу і важлива їхня кількість, а не товщина, – говорить Валентина Плахута.
За її словами, кількість шарів одягу залежить від віку та активності дитини.
– Якщо малюк проводить весь час у візочку, то надягаємо на один шар більше, ніж на себе, не ще один комбінезон, а додатковий середній шар. Якщо дитина ходить, то кількість шарів буде така ж як і на вас, – додає лікар.
Проте якщо дитина занадто активна, то можна надягти навіть на один шар одягу менше, ніж на себе.
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Загальні рекомендації:
- встановити надійний термометр та гігрометр за вікном, контролювати не лише температуру на вулиці, а й вологість та силу вітру, індекс активності сонця;
- усі шари одягу мають бути вільними та не обмежувати рухи;
- між шарами одягу має бути простір для повітря, саме так зберігається тепло;
- базовий шар одягу – бавовна, приємна на дотик, або термобілизна;
- далі залежно від температури – один або кілька шарів (фліс, трикотаж);
- шапочка, шкарпетки, рукавички мають не передавлювати частини тіла;
- зовнішній шар одягу не має пропускати вологу та вітер;
- якщо малюк у візочку, мати з собою плед.
Важливо не перегрівати малюка!
– Багато – не означає добре. Перегрів – ризик синдрому раптової смерті малюка та може призвести до того, що дитині буде спекотно, вона буде мокрою, а це якраз і небезпечно! Дитина має бути сухою, – пояснює фахівець.
Крім того, дуже важливо захищати малюка від сонця – крем, окуляри спеціальний одяг.