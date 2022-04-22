Навесні дуже важливо правильно одягати дитину. Це допоможе вберегти її від захворювань під час перепаду температур.

Педіатр Валентина Плахута розповіла, як це робити.

– Найголовніше – правильна кількість шарів. Пам’ятайте, що тепло зберігається між шарами одягу і важлива їхня кількість, а не товщина, – говорить Валентина Плахута.

За її словами, кількість шарів одягу залежить від віку та активності дитини.

– Якщо малюк проводить весь час у візочку, то надягаємо на один шар більше, ніж на себе, не ще один комбінезон, а додатковий середній шар. Якщо дитина ходить, то кількість шарів буде така ж як і на вас, – додає лікар.

Проте якщо дитина занадто активна, то можна надягти навіть на один шар одягу менше, ніж на себе.

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Загальні рекомендації:

встановити надійний термометр та гігрометр за вікном, контролювати не лише температуру на вулиці, а й вологість та силу вітру, індекс активності сонця;

усі шари одягу мають бути вільними та не обмежувати рухи;

між шарами одягу має бути простір для повітря, саме так зберігається тепло;

базовий шар одягу – бавовна, приємна на дотик, або термобілизна;

далі залежно від температури – один або кілька шарів (фліс, трикотаж);

шапочка, шкарпетки, рукавички мають не передавлювати частини тіла;

зовнішній шар одягу не має пропускати вологу та вітер;

якщо малюк у візочку, мати з собою плед.

Важливо не перегрівати малюка!

– Багато – не означає добре. Перегрів – ризик синдрому раптової смерті малюка та може призвести до того, що дитині буде спекотно, вона буде мокрою, а це якраз і небезпечно! Дитина має бути сухою, – пояснює фахівець.

Крім того, дуже важливо захищати малюка від сонця – крем, окуляри спеціальний одяг.