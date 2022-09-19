Результаты национального опроса, проведенного учеными Мичиганского университета, показали, что почти две трети родителей уверены, что их ребенок комплексует по поводу своей внешности.

— Эти результаты подкрепляют исследования, согласно которым, когда дети получают нездоровые сообщения об общественных идеалах, это может привести к негативному представлению о себе, — отмечает одна из руководителей опроса, педиатр Сьюзан Вулфорд.

Сообщается, что опрос основан на ответах 1 653 родителей детей возрасте от 8 до 18 лет.

Отмечается, что наиболее распространенными причинами неуверенности в себе являются вес и проблемы с кожей, такие как прыщи. Почти каждый пятый родитель девочек также сказал, что его ребенок стесняется своей груди.

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— Для подростков нормально испытывать некоторую неуверенность, но если это мешает их способности получать удовольствие от социального взаимодействия или других занятий, им может понадобиться помощь, — предупреждает Сьюзан Вулфорд.

И предлагает родителям пять способов воспитать в детях положительную самооценку:

будьте образцом любви к себе. Если родитель постоянно отрицательно отзывается о своей внешности, можно ожидать, что дети последуют его примеру;

примите разнообразие тела. Если вы слышите, как ваш ребенок комментирует чье-то телосложение или внешний вид, объясните ему, что люди бывают разных размеров и форм, имеют разные черты лица. Ни один из них не является плохим, просто они — другие;

избегайте чрезмерных похвал за внешний вид. Это особенно касется родителей маленьких девочек, которых постоянно хвалят за красоту. Вместо этого взрослые должны сосредоточиться на личных качествах ребенка, а не на его теле, волосах, лице или одежде;

укрепляйте семейные связи с помощью здоровых занятий. Семьи должны объединяться посредством веселых движений и здорового питания, потому что они им нравятся, а не потому, что они должны или кто-то сидит на диете. Это продвигает здоровые привычки, которые положительно сказываются на самооценке;

научите детей критически оценивать СМИ. Поощряйте детей критически относиться к тому, что они видят по телевизору или в социальных сетях, и помогите им понять, как “совершенствуются” определенные изображения.