Результати національного опитування, проведеного вченими Мічиганського університету, показали, що майже дві третини батьків упевнені, що їхня дитина комплексує з приводу своєї зовнішності.

– Ці результати підкріплюють дослідження, згідно з якими, коли діти отримують нездорові повідомлення про суспільні ідеали, це може призвести до негативного уявлення про себе, – зазначає одна з керівників опитування, педіатр Сьюзан Вулфорд.

Повідомляється, що опитування засноване на відповідях 1 653 батьків дітей віком від 8 до 18 років.

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Відзначається, що найбільш поширеними причинами невпевненості в собі є вага і проблеми зі шкірою, як-от прищі. Майже кожен п’ятий батько дівчаток також сказав, що його дитина соромиться своїх грудей.

– Для підлітків нормально відчувати деяку невпевненість, але якщо це заважає їхній здатності отримувати задоволення від соціальної взаємодії або інших занять, їм може знадобитися допомога, – попереджає Сьюзан Вулфорд.

І пропонує батькам п’ять способів виховати в дітях позитивну самооцінку:

будьте зразком любові до себе. Якщо батьк и постійно негативно відгуку ю ться про свою зовнішність, можна очікувати, що діти наслідують їхній приклад;

постійно негативно про свою зовнішність, можна очікувати, що діти наслідують приклад; прийміть різноманітність тіла. Якщо ви чуєте, як ваша дитина коментує чиюсь статуру або зовнішній вигляд, поясніть їй , що люди бувають різних розмірів і форм, мають різні риси обличчя. Жоден з них не є поганим, просто вони — і нші;

, що люди бувають різних розмірів і форм, мають різні риси обличчя. Жоден з них не є поганим, просто вони — нші; уникайте надмірних похвал за зовнішній вигляд. Це особливо стосується батьків маленьких дівчаток, яких постійно хвалять за красу. Замість цього дорослі повинні зосередитися на особистих якостях дитини, а не на її тілі, волоссі, обличчі або одязі;

тілі, волоссі, обличчі або одязі; зміцнюйте сімейні зв’язки за допомогою здорових занять. Сім’ї повинні об’єднуватися за допомогою веселих занять і здорового харчування, тому що вони їм подобаються, а не тому, що вони повинні або хтось сидить на дієті. Це сприяє здоровим звичкам, які позитивно впливають на самооцінку;

н авчіть дітей критично оцінювати ЗМІ. Заохочуйте дітей критично ставитися до того, що вони бачать по телевізору або в соціальних мережах, і допоможіть їм зрозуміти, як “вдосконалюються” певні зображення.