Как в осажденном российскими агрессорами Мариуполе местные жители пытаются спасать тяжело раненых осколками снарядов детей, журналистам одного из зарубежных СМИ рассказала местная жительница Валентина Машаренкова. Сейчас женщина находится в относительно безопасном месте на Западной Украине.

По признанию Валентины, все ее мысли в многострадальном Мариуполе. А точнее, в тускло освещенном подвале разбомбленного административного здания возле железнодорожного вокзала. Там под обстрелами ждут спасения четверо раненых братьев и сестер.

— В худшем положении оказалась 11-летняя Аня. Осколки взрыва, разорвавшегося рядом, когда мы готовили еду на импровизированном костре, перерезали ей бедренную артерию, вызвав катастрофическое кровотечение, — рассказывает женщина.

По ее словам, девочку спасло только быстрое наложение жгута и пакет кровоостанавливающего порошка после того, как несколько мужчин, невзирая на рвущиеся снаряды, унесли перепуганного, окровавленного ребенка в убежище.

У старшего брата Ани, 16-летнего Валерия, сломаны ребра, порезы и ушибы, а у 13-летней Елены рана на бедре. Осколки попали в плечо 9-летнему Владиславу, разорвав мышцу.

Они лежат на грязных матрасах, разбросанных по бетонному полу подвала вместе с еще примерно 150 людьми. Единственный свет исходит от промасленной ваты, горящей в чашках, и полосы светодиодных фонарей, питающихся от автомобильного аккумулятора.

— Есть скудная еда. Воду берут из грязного неглубокого колодца. Постоянный грохот обстрелов детей больше не беспокоит, они просто ждут, что будет дальше, – говорит 32-летняя Валентина Машаренкова, которая спасала Аню и лечила детские раны.

Валентина говорит, что умоляла водителя микроавтобуса, который приехал за ее семьей утром 24 марта, позволить взять с собой и тех четверых раненых детей. Но тот отказался, поскольку имел список тех, кого должен был вывезти.

Валентина и ее дети пережили невообразимые ужасы. Она видела, как родителей одной из одноклассниц дочери буквально сдуло русским снарядом всего в ста метрах от нее. Двор дома ее семьи превратили в импровизированное кладбище.

Прямое попадание 8 марта убило 45-летнюю женщину по соседству с ее постелью. Взрыв покрыл Валентину и ее детей гипсом и стеклом.

Именно тогда она перевела свою семью в подвальный приют неподалеку и взяла на себя роль медсестры для раненых и больных, в том числе для двухлетнего ребенка с церебральным параличом.

Из лекарств было немного обезболивающих. В разгромленной местной прокуратуре Валентина взяла растение алоэ в горшке, листья которого использовала, чтобы успокоить ожоги.

Пожары в Мариуполе продолжают бушевать. По последним данным городского совета, во время осады города погибло не менее 5 тыс. человек, 210 из которых дети.

Приблизительно 290 тыс. жителей города бежали. Осталось более 170 тыс. человек, несмотря на то, что 90% многоквартирных домов снесены.

Валентина беспокоится, что раны четырех раненых детей будут гноиться без ее лечения, и прилагает все усилия, чтобы спасти их.

По ее словам, некоторые жадные организации предлагают спасательные миссии по цене €10 тыс., но у нее нет денег.

Валентина говорит, что очень много для спасения мариупольских детей делает режиссер-документалист Ирина Прудкова, которая координирует группу волонтеров на местах.

Однако в мариупольском аду никаких гарантий нет. Волонтеры из-за обстрелов часто не могут даже дойти до подвала, где страдают от боли и ран дети.

…Сейчас Валентина пытается восстановиться. Она беспокоится за свою восьмилетнюю дочь Эвелину, которая постоянно плачет и кричит, что самолеты летят нас бомбить. Мама ее успокаивает, объясняя, что они в безопасном месте. Но страх ребенка все равно не уходит…