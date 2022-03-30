Як в обложеному російськими агресорами Маріуполі місцеві жителі намагаються рятувати важко поранених осколками снарядів дітей, журналістам одного із зарубіжних ЗМІ розповіла місцева мешканка Валентина Машаренкова. Зараз жінка перебуває у відносно безпечному місці на західній Україні.

За визнанням Валентини, всі її думки в багатостраждальному Маріуполі. А точніше в тьмяно освітленому підвалі розбомбленої адміністративної будівлі біля залізничного вокзалу. Там під обстрілами чекають на порятунок четверо поранених братів і сестер.

– У гіршому становищі опинилася 11-річна Аня. Осколки вибуху, що розірвався поруч, коли ми готували їжу на імпровізованому багатті, перерізали їй стегнову артерію, викликавши катастрофічну кровотечу, – розповідає жінка.

За її словами, дівчинку врятувало тільки швидке накладення джгута і пакет кровоспинного порошку після того, як кілька чоловіків, незважаючи на снаряди, що рвуться, забрали перелякану, закривавлену дитину в притулок.

У старшого брата Ані, 16-річного Валерія, зламані ребра, порізи і забої, а у 13-річної Олени рана стегна. Осколки потрапили в плече 9-річному Владиславу, розірвавши м’яз.

Вони лежать на брудних матрацах, розкиданих по бетонній підлозі підвалу разом з ще приблизно 150 особами. Єдине світло виходить від промасленої вати, що горить в чашках, і смуги світлодіодних ліхтарів, що живляться від автомобільного акумулятора.

– Є убога їжа. Воду беруть з брудного неглибокого колодязя. Постійний гуркіт обстрілів дітей більше не непокоїть, вони просто чекають, що буде далі, – каже 32-річна Валентина Машаренкова, яка рятувала Аню і лікувала дитячі рани.

Валентина каже, що благала водія мікроавтобуса, який приїхав за її родиною вранці 24 березня, дозволити взяти з собою і тих чотирьох поранених дітей. Але той відмовився, оскільки мав список тих, кого мав вивезти.

Валентина та її діти пережили неймовірні жахи. Вона бачила, як батьків однієї з однокласниць дочки буквально здуло російським снарядом всього в ста метрах від неї. Подвір’я будинку її родини перетворили на імпровізоване кладовище.

Пряме попадання 8 березня вбило 45-річну жінку по сусідству з її постіллю. Вибух покрив Валентину та її дітей гіпсом і склом.

Саме тоді вона перевела свою сім’ю в підвальний притулок неподалік і взяла на себе роль медсестри для поранених і хворих, в тому числі для дворічної дитини з церебральним паралічем.

З ліків було трохи знеболюючих. У розгромленій місцевій прокуратурі Валентина взяла рослину алое в горщику, листя якого використовувала, щоб заспокоїти опіки.

Пожежі в Маріуполі продовжують вирувати. За останніми даними міської ради, під час облоги міста загинуло не менше 5 тис. осіб, 210 з яких діти.

Приблизно 290 тис. жителів міста втекли. Залишилося понад 170 тис. осіб, незважаючи на те, що 90% багатоквартирних будинків знесені.

Валентина хвилюється, що рани чотирьох поранених дітей будуть гноїтися без її лікування, і докладає всіх зусиль, щоб врятувати їх.

За її словами, деякі жадібні організації пропонують рятувальні місії за ціною €10 тис., але у неї немає грошей.

Валентина каже, що дуже багато для порятунку маріупольських дітей робить режисер-документаліст Ірина Прудкова, яка координує групу волонтерів на місцях.

Однак у Маріупольському пеклі ніяких гарантій немає. Волонтери через обстріли часто не можуть навіть дійти до підвалу, де страждають від болю і ран діти.

… Зараз Валентина намагається відновитися. Її дуже непокоїть її восьмирічна дочка Евеліна, яка постійно плаче і кричить, що літаки летять нас бомбити. Мама її заспокоює, пояснюючи, що вони в безпечному місці. Але страх дитини все одно не йде…