В обложеному російськими агресорами Маріуполі, який знаходиться в найжорстокішій гуманітарній блокаді, російський окупант вистрілив в обличчя 11-річній дівчинці. Дитина дивом вижила.

Про це повідомило британське видання CNN, кореспондент якого особисто відвідав дитячу лікарню в Запорізькій області.

Повідомляється, що куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Зараз дитина не може голосно говорити, оскільки пошкоджені голосові зв’язки.

Як стало відомо, дівчинка потрапила під обстріл 16 березня, коли разом з мамою, сестрою і бабусею намагалася покинути блокадний Маріуполь. Вони їхали в машині волонтерів, які допомагають з евакуацією, коли на одному з блокпостів поблизу Василівки натрапили на російських окупантів.

Ті без попередження відкрили вогонь, зупинили автомобіль, змусили всіх вийти і почали погрожувати.

Люди виходили з авто з піднятими руками. Але нелюдів абсолютно не цікавило, що перед ними цивільне населення. Один з них вистрілив дитині прямо в обличчя.

Агресори все ж дозволили відвезти закривавлену дівчинку в лікарню в Запорізькій області.

Раніше вона займалася гімнастикою. Зараз же ледь може ходити. Російські варвари завдали непоправної шкоди її здоров’ю.

Наразі дитина перебуває разом зі своїми батьками в бомбосховищі однієї з лікарень разом з іншими дітьми – немовлятами та підлітками.

За злочини проти дітей кожен солдат понесе найжорсткіше покарання. Грубо зневажаючи закони війни, окупанти заганяють себе все далі в ізоляцію ненависті і презирства з боку всього світу.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 26 березня, в результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 поранені.