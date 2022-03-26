В осажденном российскими агрессорами Мариуполе, который находится в жесточайшей гуманитарной блокаде, российский оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке. Ребенок чудом выжил.

Об этом сообщило британское издание CNN, корреспондент которого лично посетил детскую больницу в Запорожской области.

Сообщается, что пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Сейчас ребенок не может громко говорить, поскольку повреждены голосовые связки.

Как стало известно, девочка попала под обстрел 16 марта, когда вместе с мамой, сестрой и бабушкой пыталась покинуть блокадный Мариуполь. Они ехали в машине волонтеров, которые помогают с эвакуацией, когда на одном из блокпостов вблизи Васильевки наткнулись на российских оккупантов.

Те без предупреждения открыли огонь, остановили автомобиль, заставили всех выйти и начали угрожать.

Люди выходили из авто с поднятыми руками. Но нелюдей совершенно не интересовало, что перед ними гражданское население. Один из них выстрелил ребенку прямо в лицо.

Агрессоры все же разрешили отвезти окровавленную девочку в больницу в Запорожской области.

Раньше она занималась гимнастикой. Сейчас же едва может ходить. Российские варвары нанесли непоправимый вред ее здоровью.

В настоящее время ребенок находится вместе со своими родителями в бомбоубежище одной из больниц вместе с другими детьми – младенцами и подростками.

За преступления против детей каждый солдат понесет самое жесткое наказание. Грубо попирая законы войны, оккупанты загоняют себя все дальше в изоляцию ненависти и презрения со стороны всего мира.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 26 марта, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 136 детей, почти 200 ранены.