Эксперты Министерства здравоохранения Украины назвали суточную норму сахара для ребенка, которая не вызовет проблем со здоровьем, и поделились советами, как снизить количество сахара в рационе.

— 5 г или 5 ч. л. без горки – именно такую суточную норму сахара для детей рекомендует Всемирная организации здравоохранения, — говорится в сообщении.

По словам специалистом Минздрава, сахар — источник энергии, но его чрезмерное потребление нарушает энергетический баланс и приводит к проблемам со здоровьем уже в детском возрасте: ожирению, сердечно-сосудистым болезням, сахарному диабету, кариесу.

Сейчас смотрят

Отмечается, что ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара в течение всей жизни, а детям до двух лет вообще не рекомендовано употреблять добавленные сахара.

Как уменьшить количество сахара в рационе:

приучайте детей пить воду, а не сладкие напитки. К питьевой воде можно добавлять лимон, ягоды или листья мяты. Компоты и компоты прекрасно смакуют без сахара;

готовя дома, кладите в блюда меньше сахара, чем предлагается в рецепте, или заменить сахар на фрукты, например, бананы или финики;

вместо мороженого попробуйте заморозить домашний йогурт без сахара или сливки, перебитые в блендере с бананом или другими фруктами и ягодами;

ограничьте потребление конфет, шоколада, пирожных. Замените их на фрукты;

мед и сухофрукты желательно ограничить до двух порций в день (одна порция составляет 15 г);

натуральные фруктовые соки лучше разводить водой, а количество порций не должно превышать 2-3 в неделю.

В Минздраве также призвали, проверять этикетки на продуктах, ведь сахар добавляют не только в сладости, но и в соусы, полуфабрикаты и тому подобное. Выбирайте продукты с меньшим содержанием сахара.