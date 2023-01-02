Експерти Міністерства охорони здоров’я України назвали добову норму цукру для дитини, яка не викличе проблем зі здоров’ям, і поділилися порадами, як знизити кількість цукру в раціоні.

– 5 г або 5 ч.л. без гірки – саме таку добову норму цукру для дітей рекомендує Всесвітня організації охорони здоров’я, – йдеться в повідомленні.

За словами спеціаліста МОЗ, цукор – джерело енергії, але його надмірне споживання порушує енергетичний баланс і призводить до проблем зі здоров’ям вже в дитячому віці: ожиріння, серцево-судинних хвороб, цукрового діабету, карієсу.

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Відзначається, що ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру протягом усього життя, а дітям до двох років взагалі не рекомендовано вживати доданий цукор.

Як зменшити кількість цукру в раціоні:

привчайте дітей пити воду, а не солодкі напої. До питної води можна додавати лимон, ягоди або листя м’яти. Компоти чудово смакують без цукру;

готуючи вдома, кладіть в страви менше цукру, ніж пропонується в рецепті, або замін іть цукор на фрукти, наприклад, банани або фініки;

цукор на фрукти, наприклад, банани або фініки; замість морозива спробуйте заморозити домашній йогурт без цукру або вершки, перебиті в блендері з бананом або іншими фруктами і ягодами;

обмежте споживання цукерок, шоколаду, тістечок. Замініть їх на фрукти;

мед і сухофрукти бажано обмежити до двох порцій на день (одна порція становить 15 г);

день (одна порція становить 15 г); натуральні фруктові соки краще розводити водою, а кількість порцій не повинно перевищувати 2-3 на тиждень.

У МОЗ також закликали, перевіряти етикетки на продуктах, адже цукор додають не тільки в солодощі, а й в соуси, напівфабрикати тощо. Вибирайте продукти з меншим вмістом цукру.