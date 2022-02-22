Пищевые привычки украинцев вызывают серьезную обеспокоенность, констатирует врач диетолог, к.м.н. Олег Швец. Анализ данных свидетельствует, что наши граждане потребляют сладостей и кондитерских изделий вдвое больше, чем рекомендуется. Конечно, такое количество сахара не может оказывать положительное влияние на здоровье и детей, и взрослых.

– В рационе наших людей очень мало овощей и фруктов и много хлеба и сахара, — говорит диетолог. — Поэтому украинцы, к сожалению, имеют плохое состояние здоровья и короткую жизнь.

Чрезмерное потребление сахара имеет отрицательные последствия.

Во-первых, у людей, которые демонстрируют плохо контролируемое пристрастие к сладостям, гораздо хуже состояние зубов.

Вредные бактерии, питающиеся сахаром, нарушают целостность зубной эмали и приводят к возникновению кариеса зубов.

По данным стоматологов, в 25 лет 50% украинцев теряют как минимум один зуб, в 50 – половину зубов. А к старости почти все беззубые.

Во-вторых, значительное присутствие сахара в пище часто способствует нарушению энергетического баланса и набора веса с появлением таких опасных спутников, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и рак.

Сердечно-сосудистые заболевания и рак лидируют в Украине среди причин смертности, а сахарный диабет 2 типа получил статус эпидемии неинфекционной болезни и занимает первые строки перечня заболеваний, приводящих к инвалидизации.

В-третьих, увлечение сладким негативно влияет и на уровень потребления полезных продуктов, таких как фрукты, ягоды и овощи. Следовательно, потребляя сладости, люди лишают себя клетчатки, играющей важную роль в процессе пищеварения.

Клетчатка после расщепления в толстом кишечнике увеличивает количество дружественных бактерий, предотвращает запоры, улучшает моторную функцию кишечника, что является профилактикой рака толстой кишки.

Употребление клетчатки способствует также снижению артериального давления и общего холестерина.

Уменьшение сахара избавит от многих проблем со здоровьем: улучшит состояние кожи, пищеварительную систему, состояние сосудов, будет способствовать уменьшению веса и накоплению жиров.