Харчові звички українців викликають серйозне занепокоєння, констатує лікар-дієтолог, к.м.н. Олег Швець. Аналіз даних свідчить, що наші громадяни споживають солодощів та кондитерських виробів удвічі більше, ніж рекомендується. Звісно, така кількість цукру не може позитивно впливати на здоров’я і дітей, і дорослих.

– У раціоні наших людей дуже мало овочів і фруктів та багато хліба й цукру, – говорить дієтолог. – Через це українці, на жаль, мають поганий стан здоров’я та коротке життя.

Надмірне споживання цукру має негативні наслідки.

По-перше, у людей, які демонструють погано контрольовану прихильність до солодощів, набагато гірший стан зубів.

Шкідливі бактерії, які харчуються цукром, порушують цілісність зубної емалі та зумовлюють виникнення карієсу зубів.

За даними стоматологів, у 25 років 50% українців втрачають щонайменше один зуб, у 50 – половину зубів. А на старість майже всі беззубі.

По-друге, значна присутність цукру у харчуванні часто сприяє порушенню енергетичного балансу і набору ваги із появою таких небезпечних супутників, як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння та рак.

Серцево-судинні захворювання та рак лідирують в Україні серед причин смертності, а цукровий діабет 2 типу отримав статус епідемії неінфекційної хвороби та займає перші рядки переліку захворювань, що призводять до інвалідизації.

По-третє, захоплення солодким негативно впливає і на рівень споживання корисних продуктів, таких як фрукти, ягоди та овочі. Отже, споживаючи солодощі, люди позбавляють себе клітковини, яка відграє важливу роль у процесі травлення.

Клітковина після розщеплення у товстому кишечнику збільшує кількість дружніх бактерій, запобігає закрепам, поліпшує моторну функцію кишечника, що є профілактикою раку товстої кишки.

Вживання клітковини сприяє також зниженню артеріального тиску і загального холестерину.

Зменшення цукру позбавить від багатьох проблем зі здоров’ям: поліпшить стан шкіри, системи травлення, стан судин, сприятиме зменшенню ваги та накопичення жирів.