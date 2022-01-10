Игрушки — неотъемлемая часть развития ребенка. Однако нередко они приводят и к травмированию малыша. Чтобы этого не случилось, нужно тщательно подходить к их выбору.

Педиатр Даша Власенко рассказала, о чем нужно помнить при выборе детской игрушки.

Базовые правила

Игрушка должна соответствовать возрасту ребенка, ориентироваться можно на информацию на упаковке. Перед покупкой нужно тщательно изучить механизм — закрыты ли батарейки, нет ли острых деталей. Нужно попытаться самому разобрать игрушку, чтобы понять, есть ли там маленькие детали, которые ребенок может проглотить (ориентироваться можно на втулку от туалетной бумаги, если деталь туда проходит, значит, ребенок сможет ее проглотить). Убедиться, что ребенок физически готов к игрушке, например, самокату, ходункам. Быть осторожными с воздушными шарами (часть лопнувшего шарика ребенок может проглотить и спровоцировать закупорку дыхательных путей). Не стоит покупать тяжелые игрушки, которые при падении могут потенциально нанести ребенку травму. Нельзя давать ребенку игрушки с шнурами или проводом (если длина больше 15-30 см, есть риск удушения). Батарейки и магнитные элементы тоже могут нести опасность. Это касается и токсичных материалов (кадмий, свинец, мышьяк). Избегать музыкальных игрушек с уровнем шума более 100 децибел.

— Важно беречь игрушки более старших детей от младших. Регулярно их стоит проверять их на предмет чистоты, отсутствия повреждений, — говорит Даша Власенко.

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Также любой спортинвентарь должен сопровождаться покупкой защитных приспособлений к нему — наколенники, шлемы.

Чтобы игры были максимально безопасными, не стоит оставлять детей без присмотра на длительное время.