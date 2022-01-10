Іграшки – невід’ємна частина розвитку дитини. Однак нерідко вони призводять і до травмування малюка. Щоб цього не сталося, потрібно ретельно підходити до їхнього вибору.

Педіатр Даша Власенко розповіла, що потрібно пам’ятати під час вибору дитячої іграшки.

Базові правила

Іграшка повинна відповідати віку дитини, можна орієнтуватися на інформацію на упаковці. Перед покупкою потрібно ретельно вивчити механізм – чи добре зачинені батарейки, чи немає гострих деталей. Потрібно спробувати самому розібрати іграшку, щоб зрозуміти, чи є там маленькі деталі, які дитина може проковтнути (орієнтуватися можна на втулку від туалетного паперу, якщо деталь туди проходить, отже дитина зможе її проковтнути). Переконатися, що дитина фізично готова до іграшки, наприклад, самокату, ходунків. Бути обережними з повітряними кульками (частину кульки, що лопнула, дитина може проковтнути і викликати закупорку дихальних шляхів). Не варто купувати важкі іграшки, які при падінні можуть потенційно завдати дитині травми. Не можна давати дитині іграшки зі шнурами або дротом (якщо довжина понад 15-30 см, є ризик удушення). Батарейки та магнітні елементи теж можуть чинити небезпеку. Це стосується і токсичних матеріалів (кадмій, свинець, миш’як). Уникати музичних іграшок із рівнем шуму понад 100 децибелів.

– Важливо берегти іграшки старших дітей від молодших. Регулярно їх варто перевіряти на предмет чистоти, відсутності пошкоджень, – каже Даша Власенко.

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Також будь-який спортінвентар має супроводжуватися купівлею захисних пристосувань до нього – наколінники, шоломи.

Щоб ігри були максимально безпечними, не варто залишати дітей на тривалий час.