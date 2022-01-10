Іграшки – невід’ємна частина розвитку дитини. Однак нерідко вони призводять і до травмування малюка. Щоб цього не сталося, потрібно ретельно підходити до їхнього вибору.
Педіатр Даша Власенко розповіла, що потрібно пам’ятати під час вибору дитячої іграшки.
Базові правила
- Іграшка повинна відповідати віку дитини, можна орієнтуватися на інформацію на упаковці.
- Перед покупкою потрібно ретельно вивчити механізм – чи добре зачинені батарейки, чи немає гострих деталей.
- Потрібно спробувати самому розібрати іграшку, щоб зрозуміти, чи є там маленькі деталі, які дитина може проковтнути (орієнтуватися можна на втулку від туалетного паперу, якщо деталь туди проходить, отже дитина зможе її проковтнути).
- Переконатися, що дитина фізично готова до іграшки, наприклад, самокату, ходунків.
- Бути обережними з повітряними кульками (частину кульки, що лопнула, дитина може проковтнути і викликати закупорку дихальних шляхів).
- Не варто купувати важкі іграшки, які при падінні можуть потенційно завдати дитині травми.
- Не можна давати дитині іграшки зі шнурами або дротом (якщо довжина понад 15-30 см, є ризик удушення).
- Батарейки та магнітні елементи теж можуть чинити небезпеку.
- Це стосується і токсичних матеріалів (кадмій, свинець, миш’як).
- Уникати музичних іграшок із рівнем шуму понад 100 децибелів.
– Важливо берегти іграшки старших дітей від молодших. Регулярно їх варто перевіряти на предмет чистоти, відсутності пошкоджень, – каже Даша Власенко.
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Також будь-який спортінвентар має супроводжуватися купівлею захисних пристосувань до нього – наколінники, шоломи.
Щоб ігри були максимально безпечними, не варто залишати дітей на тривалий час.