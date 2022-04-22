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Дети

Больше, чем в автокатастрофах: в США дети все чаще гибнут от огнестрельного оружия

22 апреля 2022, 12:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Насилие с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах увеличилось до такой степени, что в настоящее время оно убивает больше детей, чем любая другая причина, включая автомобильные аварии. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Южной Каролины.

Рискнем предположить, что эта тема станет актуальной и для Украины, которая во время войны буквально наводнена огнестрельным оружием для защиты от врага.

При анализе самых последних данных, доступных через CDC, американские клинические исследователи обнаружили, что огнестрельные ранения в настоящее время являются основной причиной смерти среди детей до 19 лет.

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В статье, недавно опубликованной в журнале Pediatrics, содержится призыв к врачам и другим работникам здравоохранения признать это эпидемиологической проблемой общественного здравоохранения и помочь найти решения.

— Когда я стал педиатром, никогда не думал, что буду заботиться о таком количестве расстрелянных детей, — призналась педиатр и доцент педиатрии Энни Эндрюс.

Когда Эндрюс и ее команда изучили данные, они увидели, что смертность детей от огнестрельного оружия превысила смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, начиная с 2019 года.

И хотя уровень смертности в результате автомобильных аварий неуклонно снижался с 2001 года, уровень смертности от огнестрельного оружия продолжал расти с увеличением количества убийств и самоубийств на 14% за последние два десятилетия.

Когда исследователи изучали данные о насилии с применением огнестрельного оружия, они рассматривали три категории — непреднамеренные травмы, убийства и самоубийства.

И хотя для каждой категории необходимы разные решения, безопасное хранение огнестрельного оружия может помочь заметно снизить количество случаев в результате всех трех причин.

Источник
MedicalXpress
Теги
Летальное оружие, Наукові дослідження, науковці
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