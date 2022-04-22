Насильство з вогнепальною зброєю в Сполучених Штатах збільшилося до того моменту, коли наразі вона вбиває більше дітей, ніж будь-яка інша причина, включаючи автомобільні аварії. До такого висновку дійшли дослідники з Медичного університету Південної Кароліни.

Ризикнемо припустити, що ця тема стане актуальною і для України, яка під час війни буквально насичена вогнепальною зброєю для захисту від ворога.

При аналізі останніх даних, доступних через CDC, американські клінічні дослідники виявили, що вогнепальні поранення наразі є основною причиною смерті серед дітей до 19 років.

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Стаття, нещодавно опублікована в журналі Pediatrics, закликає лікарів та інших працівників охорони здоров’я визнати це епідеміологічною проблемою громадського здоров’я та допомогти знайти рішення.

– Коли я став педіатром, ніколи не думав, що буду піклуватися про таку кількість розстріляних дітей, – зізналася педіатр і доцент педіатрії Енні Ендрюс.

Коли Ендрюс та її команда вивчили дані, вони побачили, що смертність дітей від вогнепальної зброї перевищила смертність в результаті дорожньо-транспортних пригод, починаючи з 2019 року.

І хоча рівень смертності в результаті автомобільних аварій неухильно знижувався з 2001 року, рівень смертності від вогнепальної зброї продовжував зростати зі збільшенням кількості вбивств і самогубств на 14% за останні два десятиліття.

Коли дослідники вивчали дані про насильство з вогнепальною зброєю, вони розглядали три категорії – ненавмисні травми, вбивства та самогубства.

І хоча для кожної категорії потрібні різні рішення, безпечне зберігання вогнепальної зброї може допомогти помітно знизити кількість випадків в результаті всіх трьох причин.