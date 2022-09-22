Британским ученым из Даремского университета в ходе исследования удалось выяснить вкусовые и пищевые предпочтения малышей, которым еще только предстоит появиться на свет.

В исследовании приняли участие 100 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. В ходе научной работы ученые использовали 4D-УЗИ, чтобы понаблюдать за реакцией нерожденных малышей на тот или иной продукт — сканирование проводилось на 32-й и 36-й неделях.

Сейчас смотрят

Во время исследования беременных женщин разделили на три группы. Первая получила капсулу с порошком брокколи, вторая – моркови, а третьи не принимали никаких капсул.

Читайте также: Как правильно вести беременность во время войны и какие обследования необходимо делать

Выяснилось, что в 100% случаев малыши мам, получивших капсулу из брокколи, кривились и хмурились. В то же время малыши, чьи мамы съели морковь, выглядели счастливыми и улыбались.

Полученные результаты, по мнению ученых, свидетельствуют о том, что пищевые привычки начинают формироваться еще в утробе матери, когда мы впервые “пробуем” те или иные вкусы.