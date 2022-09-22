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Брокколі не любить ніхто: вчені спостерігали за реакцією ще не народжених дітей на різні продукти

22 Вересня 2022, 16:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Depositphotos

Британським ученим з Даремського університету під час дослідження вдалося з’ясувати смакові та харчові переваги малюків, яким ще тільки належить з’явитися на світ.

У дослідженні взяли участь сто жінок віком від 18 до 40 років. В ході наукової роботи вчені використовували 4D-УЗД, щоб поспостерігати за реакцією ненароджених малюків на той чи інший продукт – сканування проводилося на 32-й і 36-му тижнях.

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Під час дослідження вагітних жінок розділили на три групи. Перша отримала капсулу з порошком брокколі, друга – моркви, а треті не приймали жодних капсул.

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З’ясувалося, що в 100% випадків малюки мам, які отримали капсулу з брокколі, кривилися і хмурилися. У той же час малюки, чиї мами з’їли моркву, мали щасливий вигляд і посміхалися.

Отримані результати, на думку вчених, свідчать про те, що харчові звички починають формуватися ще в утробі матері, коли ми вперше “пробуємо” ті чи інші смаки.

Джерело
Daily Mail
Теги
вагітність Наукові дослідження овочі та фрукти
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