Британським ученим з Даремського університету під час дослідження вдалося з’ясувати смакові та харчові переваги малюків, яким ще тільки належить з’явитися на світ.

У дослідженні взяли участь сто жінок віком від 18 до 40 років. В ході наукової роботи вчені використовували 4D-УЗД, щоб поспостерігати за реакцією ненароджених малюків на той чи інший продукт – сканування проводилося на 32-й і 36-му тижнях.

Зараз дивляться

Під час дослідження вагітних жінок розділили на три групи. Перша отримала капсулу з порошком брокколі, друга – моркви, а треті не приймали жодних капсул.

З’ясувалося, що в 100% випадків малюки мам, які отримали капсулу з брокколі, кривилися і хмурилися. У той же час малюки, чиї мами з’їли моркву, мали щасливий вигляд і посміхалися.

Отримані результати, на думку вчених, свідчать про те, що харчові звички починають формуватися ще в утробі матері, коли ми вперше “пробуємо” ті чи інші смаки.