10 марта в городе Вишневое Киевской области произошла ужасная трагедия: на детской площадке качелями был травмирован 6-летний Егор. Позже ребенок скончался в киевской больнице. О том, что произошло, журналистам рассказал отец ребенка Виталий.

— Жена с сыном пошли на детскую площадку. Ребенок хотел сесть на качели. Кстати, качели рассчитаны на пять мест. На них уже каталось три девочки. В момент, когда мой ребенок подошел, качели ударили его по голове, — рассказывает Виталий.

По его словам, жена сразу вызвала скорую помощь. Медики прибыли очень быстро, примерно через четыре минуты. Бригада скорой сразу оценила, какой характер травмы получил ребенок и сказали, что его нужно госпитализировать в Киев, в больницу на Подвысоцкого.

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Однако диспетчер, с которым связались медики, настаивал на том, что ребенка нужно везти в детскую областную больницу в Боярке, куда Егора и доставили примерно через 40 минут.

Однако здесь выяснилось, что в клинике на тот момент не было специалистов, которые могли бы оказать помощь ребенку в соответствии с характером полученной травмы.

В итоге мальчика таки отвезли в Киев. В больницу на Подвысоцкого он попал примерно через полтора часа после получения травмы. Здесь ему сделали компьютерную томографию и сказали, ребенок будет жить, что жизненно важные элементы мозга не пострадали.

— А уже через четыре часа к нам вышли и сказали, что наш мальчик умер, – рассказывает Виталий.

Он добавляет, что на момент, когда сына привезли в больницу в Киеве, мальчик был в сознании.

Что касается качелей, то, по словам Виталия, они очень массивные, с выступающими металлическими частыми

— Если бы ребенок был выше, то удар был бы в грудную клетку. А если бы был меньше ростом, то просто пролетели над головой, — уточняет отец мальчика.

По его словам, судебные медики после проведения экспертизы тела ребенка не смогли ответить на вопрос родителей: были ли ошибки во время операции. В заключении написали просто: ударился головой и умер.

— Опасные качели так и стоят на площадке в Вишневом. Диспетчер, который принимал решение — тоже работает, а врачи принимают пациентов. Такое просто не должно повториться еще раз, — с горечью отмечает безутешный отец.

Он говорит, что их единственный и желанный ребенок был очень активным, у него была склонность к математике. За всю свою короткую жизнь болел только обычной простудой, никаких осложнений или хронических болезней у него не было.

В полиции Киевской области сообщили, что по факту травмирования и смерти ребенка возбуждено уголовное производство по ст. 115 с пометкой “несчастный случай”.

Источник: ТСН