10 березня в місті Вишневе Київської області сталася жахлива трагедія: на дитячому майданчику гойдалками був травмований 6-річний Єгор. Пізніше дитина померла в київській лікарні. Про те, що сталося, журналістам розповів батько дитини Віталій.

– Дружина із сином пішли на дитячий майданчик. Дитина хотіла сісти на гойдалку. До речі, гойдалка розрахована на п’ять місць. На ній уже каталося три дівчинки. У момент, коли моя дитина підійшла, гойдалка вдарила її по голові, – розповідає Віталій.

За його словами, дружина одразу викликала швидку допомогу. Медики прибули дуже швидко, приблизно через чотири хвилини. Бригада швидкої одразу оцінила, який характер травми отримала дитина, і сказали, що її потрібно госпіталізувати до Києва, до лікарні на Підвисоцького.

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Однак диспетчер, з яким зв’язалися медики, наполягав на тому, що дитину треба везти в дитячу обласну лікарню в Боярці, куди Єгора і доправили приблизно за 40 хвилин.

Однак тут з’ясувалося, що в клініці на той момент не було фахівців, які могли б надати допомогу дитині відповідно до характеру отриманої травми.

У підсумку хлопчика таки відвезли до Києва. У лікарню на Підвисоцького він потрапив приблизно через півтори години після отримання травми. Тут йому зробили комп’ютерну томографію і сказали, дитина житиме, що життєво важливі елементи мозку не постраждали.

– А вже через чотири години до нас вийшли і сказали, що наш хлопчик помер, – розповідає Віталій.

Він додає, що на момент, коли сина привезли до лікарні в Києві, хлопчик був у свідомості.

Щодо гойдалок, то, за словами Віталія, вони дуже масивні, з виступними металевими частинами.

– Якби дитина була вищою, то удар був би в грудну клітину. А якби була меншою на зріст, то просто пролетіли над головою, – уточнює батько хлопчика.

За його словами, судові медики після проведення експертизи тіла дитини не змогли відповісти на запитання батьків: чи були помилки під час операції. У висновку написали просто: вдарився головою і помер.

– Небезпечні гойдалки так і стоять на майданчику у Вишневому. Диспетчер, який приймав рішення – теж працює, а лікарі приймають пацієнтів. Таке просто не повинно повторитися ще раз, – з гіркотою зазначає невтішний батько.

Він каже, що їхня єдина й бажана дитина була дуже активною, мала схильність до математики. За все своє коротке життя хворіла лише на звичайну застуду, жодних ускладнень чи хронічних хвороб у неї не було.

У поліції Київської області повідомили, що за фактом травмування і смерті дитини порушено кримінальне провадження за ст. 115 із позначкою “нещасний випадок”.

Джерело: ТСН