Нещодавно на Полтавщині померла 10-річна дитина. Дівчинці стало зле під час уроку фізкультури у школі.

За словами директора школи Наталії Кікоть, школярка не мала скарг щодо здоров’я і займалася в основній групі з фізкультури. Відповідну довідку до школи надали батьки перед початком навчального року.

Дівчинка втратила свідомість та не реагувала на звернення і на дотики. Лікарі госпіталізували дитину, але врятувати її не вдалося.

Цей випадок погіршення стану здоров’я дітей у школі не єдиний. У березні на Полтавщині під час перерви між уроками помер 12-річний хлопчик, а на Запоріжжі у 14-річного учня раптово зупинилося серце.

Сімейний лікар Марина Сікорська у коментарі Фактам ICTV розповіла, що таким нещасним випадкам можна запобігти. Батькам варто бути уважними до стану здоров’я дитини та не нехтувати плановими візитами до лікарів перед навчальним роком.

За її словами, є обов’язкові профілактичні медичні щорічні огляди для дітей. Раз на рік необхідно: здати загальний розгорнутий аналіз крові, відвідати офтальмолога, педіатра чи сімейного лікаря. Також два рази на рік варто приходити на перевірку до стоматолога.

Під час огляду лікар повинен повноцінно оглянути дитину, провести аускультацію легень та серця, оглянути вуха, ніс, горло, пропальпувати живіт, оглянути шкірні покриви. Якщо під час огляду спеціаліст знаходить відхилення від норми, необхідне дообстеження. Тим паче щороку в школі діє правило: дитина повинна принести медичну форму 086 щодо обов’язкового профілактичного медичного огляду лікаря.

– Будь-які зміни загального стану дитини повинні насторожувати батьків. Головний біль, слабкість, виснаження, болі в області серця, відчуття тривоги, запаморочення, нудота – на це варто звернути увагу, – каже лікар.

За її словами, батьки інколи думають, що діти так хитрують та скаржаться на здоров’я, щоб не йти до школи. Тому дорослі ігнорують їх, хоча так робити не можна, адже скарги дитини можуть бути реальними та свідчать про наявність захворювання.

Спеціаліст наголосила, що під час пубертатного періоду варто бути особливо уважними до стану дітей, адже у кожного цей фізіологічний процес проходить по-різному. Тому школяра має щороку якісно оглядати педіатр, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.

На питання, чи можуть саме навантаження на уроках впливати на здоров’я дітей, лікар відповіла, що у школах є певні протоколи.

– Якщо це не професійна спортивна школа, то там і не має бути потужних фізичних навантажень. Як правило, це загальнозміцнювальні та розвиваючі вправи для дітей, – зазначила вона.

Якщо у дитини немає хронічних захворювань, то і навантаження не має бути для неї непідвладним. Уроки фізичної культури в школі, навпаки, мають підтримувати фізичну активність дитини та відволікати від розумового навантаження.