Недавно на Полтавщине умер 10-летний ребенок. Девочке стало плохо во время урока физкультуры в школе.

По словам директора школы Натальи Кикоть, школьница не имела жалоб по здоровью и занималась в основной группе по физкультуре. Соответствующую справку в школу предоставили родители перед началом учебного года.

Девочка потеряла сознание и не реагировала на обращения и на прикосновения. Врачи госпитализировали ребенка, но спасти его не удалось.

Этот случай ухудшения состояния здоровья детей не единственный. В марте на Полтавщине во время перерыва между уроками умер 12-летний мальчик, а на Запорожье у 14-летнего ученика внезапно остановилось сердце.

Семейный врач Марина Сикорская в комментарии Фактам ICTV рассказала, что такие несчастные случаи можно предотвратить. Родителям стоит быть внимательными к состоянию здоровья ребенка и не пренебрегать плановыми визитами к врачам перед учебным годом.

По ее словам, есть обязательные профилактические ежегодные медицинские осмотры для детей. Раз в год необходимо: сдать общий развернутый анализ крови, посетить офтальмолога, педиатра или семейного врача. Также два раза в год стоит приходить на проверку к стоматологу.

Во время осмотра врач должен полноценно осмотреть ребенка, провести аускультацию легких и сердца, осмотреть уши, нос, горло, пропальпировать живот, осмотреть кожные покровы. Если во время осмотра специалист находит отклонение от нормы, необходимо дообследование. Тем более ежегодно в школе действует правило: ребенок должен принести медицинскую форму 086 относительно обязательного профилактического медицинского осмотра врача.

— Любые изменения общего состояния ребенка должны настораживать родителей. Головная боль, слабость, истощение, боли в области сердца, чувство тревоги, головокружение, тошнота — на это стоит обратить внимание, — говорит врач.

По ее словам, родители иногда думают, что дети так хитрят и жалуются на здоровье, чтобы не идти в школу. Поэтому взрослые игнорируют их, хотя так делать нельзя, ведь жалобы ребенка могут быть реальными и свидетельствуют о наличии заболевания.

Специалист подчеркнула, что во время пубертатного периода следует быть особенно внимательными к состоянию детей, ведь у каждого этот физиологический процесс проходит по-разному. Поэтому школьника должен каждый год качественно осматривать педиатр, чтобы избежать проблем со здоровьем.

На вопрос, могут ли именно нагрузки на уроках влиять на здоровье детей, врач ответила, что в школах есть определенные протоколы.

— Если это не профессиональная спортивная школа, то там и не должно быть мощных физических нагрузок. Как правило, это общеукрепляющие и развивающие упражнения для детей, — отметила она.

Если у ребенка нет хронических заболеваний, то и нагрузка не должна быть для него неподвластной. Уроки физической культуры в школе, наоборот, должны поддерживать физическую активность ребенка и отвлекать от умственной нагрузки.