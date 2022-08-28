Согласно обзору почти 70 исследований, проведенных в США, Канаде, Китае, Колумбии, Греции, Японии, Швейцарии, Турции и Великобритании, физическое наказание не улучшает положительное поведение или социальную компетентность ребенка с течением времени.

— К сожалению, для родителей, которые бьют детей, наше исследование обнаружило четкие и убедительные доказательства того, что физические наказания не улучшают поведение детей, а наоборот, ухудшают его, — отметила профессор в области человеческого развития и семейных наук Техасского университета в Остине Элизабет Гершофф.

Чтобы измерить влияние шлепков и других физических наказаний, которые родители обычно выбирают для дисциплинирования ребенка, из обзора были исключены виды наказания, которые можно было бы охарактеризовать как жестокое обращение с ребенком.

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Как утверждают ученые, шлепки и другие формы детского наказания со временем вызывали больше внешних проблем в поведении, таких как повышенная агрессия, усиление антиобщественного поведения и усиление разрушительного поведения в школе.

Одно исследование, проведенное в Колумбии в Южной Америке, показало, что маленькие дети, которые подвергались физическому наказанию, приобрели меньше когнитивных навыков, чем те, кто не подвергался физическому наказанию.

Некоторые исследования в обзоре обнаружили, что физические наказания усугубляют проблемы с поведением и признаки оппозиционно-вызывающего расстройства, которое характеризуется истериками, спорным и вызывающим поведением, активным неповиновением и отказом следовать правилам, злобностью и мстительностью.

Четыре из пяти исследований показали, что в целом теплый и позитивный стиль воспитания не смягчает влияние физических наказаний на рост проблем с поведением ребенка.