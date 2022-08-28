Відповідно до огляду майже 70 досліджень, проведених у США, Канаді, Китаї, Колумбії, Греції, Японії, Швейцарії, Туреччині та Великій Британії, фізичне покарання не покращує позитивну поведінку або соціальну компетентність дитини з плином часу.

– На жаль, для батьків, які б’ють дітей, наше дослідження виявило чіткі і переконливі докази того, що фізичні покарання не покращують поведінку дітей, а навпаки, погіршують її, – зазначила професор в галузі людського розвитку і сімейних наук Техаського університету в Остіні Елізабет Гершофф.

Щоб виміряти вплив ляпасів та інших фізичних покарань, які батьки зазвичай вибирають для дисциплінування дитини, з огляду були вилучені види покарання, які можна було б охарактеризувати як жорстоке поводження з дитиною.

Зараз дивляться

Як стверджують вчені, ляпаси та інші форми дитячого покарання з часом викликали більше зовнішніх проблем у поведінці, таких як підвищена агресія, посилення антигромадської поведінки та руйнівної поведінки в школі.

Одне дослідження, проведене в Колумбії в Південній Америці, показало, що маленькі діти, які піддавалися фізичному покаранню, набули менше когнітивних навичок, ніж ті, хто не піддавався фізичному покаранню.

Деякі дослідження в огляді виявили, що фізичні покарання посилюють проблеми поведінки та ознаки опозиційного розладу, що характеризується істериками, суперечливою та зухвалою поведінкою, активною непокорою та відмовою дотримуватися правил, злістю та мстивістю.

Чотири з п’яти досліджень показали, що теплий і позитивний стиль виховання не пом’якшує вплив фізичних покарань на зростання проблем з поведінкою дитини.