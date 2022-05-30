Команда Клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга Западноукраинского специализированного детского медицинского центра провела первый успешный забор стволовых клеток у ребенка. Эти клетки должны помочь 4-летнему Максимке, которого лечат от нейробластомы, быстрее выздороветь после высокодозовой химиотерапии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

Сейчас смотрят

— В течение пяти дней медики готовили пациента к процедуре, ожидая максимального количества клеток в крови. Имеется ввиду стимуляция крови препаратами с последующим определением уровня CD 34+ (стволовых клеток) на проточном цитометре.

Сообщается, что сам процесс забора провели с помощью специального сепаратора Amicus, который, пропуская кровь, отбирает из нее стволовые клетки и возвращает ее обратно.

После 5 часов, 6 циклов и трех объемов циркулирующей крови медики получили достаточное количество аферезного материала, который заморозили и поместили в специальное хранилище с жидким азотом.

Собранный материал будет храниться в криобанке клиники при температуре минус 196 градусов до того времени, когда ребенок будет готов к трансплантации.

Читайте также: Как дети разного возраста реагируют на стресс и как им помочь

Сейчас Максим дома, но вскоре должен вернуться в Клинику детской онкологии и ТКМ. Здесь, в специальных стерильных боксах, он будет проходить специализированное лечение: высокодозовую химиотерапию и трансплантацию костного мозга.

— Мы — единственная на Западе Украины детская клиника, которая имеет готовую команду и современные возможности собирать стволовые клетки для трансплантации костного мозга. И мы это успешно делаем, несмотря на то, что идет война, — рассказал руководитель и идейный вдохновитель клиники Роман Кизима.

В открытой накануне войны клинике работа продолжается. К такому же забору медики готовят еще нескольких пациентов. Очень важно, что для них лечение, процесс забора и хранения клеток абсолютно бесплатны. Все расходы покрывают за счет государственных средств и благотворительных проектов.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр