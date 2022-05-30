Команда Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру провела перший успішний забір стовбурових клітин у дитини. Ці клітини повинні допомогти 4-річному Максимку, якого лікують від нейробластоми, швидше одужати після високодозової хіміотерапії.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники клініки.

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– Протягом п’яти днів медики готували пацієнта до процедури, чекаючи максимальної кількості клітин у крові. Мається на увазі стимуляція крові препаратами з подальшим визначенням рівня CD 34+ (стовбурових клітин) на проточному цитометрі.

Повідомляється, що сам процес забору провели за допомогою спеціального сепаратора Amicus, який, пропускаючи кров, відбирає з неї стовбурові клітини і повертає її назад.

Після 5 годин, 6 циклів та трьох обсягів циркулюючої крові медики отримали достатню кількість аферезного матеріалу, який заморозили і помістили в спеціальне сховище з рідким азотом.

Зібраний матеріал буде зберігатися в кріобанку клініки при температурі мінус 196 градусів до того часу, коли дитина буде готова до трансплантації.

Зараз Максим вдома, але незабаром повинен повернутися в клініку дитячої онкології і ТКМ. Тут, у спеціальних стерильних боксах, він буде проходити спеціалізоване лікування: високодозову хіміотерапію і трансплантацію кісткового мозку.

– Ми – єдина на Заході України дитяча клініка, яка має готову команду і сучасні можливості збирати стовбурові клітини для трансплантації кісткового мозку. І ми це успішно робимо, незважаючи на те, що йде війна, – розповів керівник та ідейний натхненник клініки Роман Кизима.

У відкритій напередодні війни клініці робота триває. До такого ж забору медики готують ще кількох пацієнтів. Дуже важливо, що для них лікування, процес забору і зберігання клітин абсолютно безкоштовні. Всі витрати покривають за рахунок державних коштів та благодійних проєктів.

Джерело: Захадноукраїнській спеціалізований дитячий медичний центр