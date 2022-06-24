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Для расследований фактов насилия: в Украине запустят Реестр специальных детских психологов

24 июня 2022, 09:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

В Украине появится Реестр психологов, обученных работать с пострадавшими от насилия детьми. В него войдут специалисты, которые будут помогать правоохранительным органам эффективно расследовать преступления против детей, а также при осуществлении судебного разбирательства с участием ребенка.

— Их цель — сделать процесс менее травмирующим для ребенка и максимально эффективным, чтобы голос ребенка услышали, его права были защищены и виновных привлекли к ответственности, — отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале.

Отмечается, что создание Реестра  совместная инициатива Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия по несовершеннолетним, Офиса генпрокурора, МВД, Нацполиции Украины, Министерства юстиции Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи и ОО общественный центр Волонтер.

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Запуск Реестра должен был состояться до 2023 года. Но из-за войны процесс решили ускорить. Число сообщений о детях, пострадавших от военных преступлений, растет.

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Поэтому необходимо обеспечить доступ психологов к следственным действиям на территории всей страны, как оффлайн, так и онлайн, чтобы предоставить детям необходимую поддержку и помощь, а также сделать правосудие дружественным к ребенку и минимизировать риск повторной травмы.

В Реестр будут отбирать психологов, имеющих высшее психологическое образование, опыт работы с детьми, высокую готовность и мотивацию приобщаться к такой деятельности.

Источник
Кабмин
Теги
Війна в Україні Насилля Психология
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