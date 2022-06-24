В Украине появится Реестр психологов, обученных работать с пострадавшими от насилия детьми. В него войдут специалисты, которые будут помогать правоохранительным органам эффективно расследовать преступления против детей, а также при осуществлении судебного разбирательства с участием ребенка.

— Их цель — сделать процесс менее травмирующим для ребенка и максимально эффективным, чтобы голос ребенка услышали, его права были защищены и виновных привлекли к ответственности, — отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале.

Отмечается, что создание Реестра — совместная инициатива Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия по несовершеннолетним, Офиса генпрокурора, МВД, Нацполиции Украины, Министерства юстиции Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи и ОО общественный центр Волонтер.

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Запуск Реестра должен был состояться до 2023 года. Но из-за войны процесс решили ускорить. Число сообщений о детях, пострадавших от военных преступлений, растет.

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Поэтому необходимо обеспечить доступ психологов к следственным действиям на территории всей страны, как оффлайн, так и онлайн, чтобы предоставить детям необходимую поддержку и помощь, а также сделать правосудие дружественным к ребенку и минимизировать риск повторной травмы.

В Реестр будут отбирать психологов, имеющих высшее психологическое образование, опыт работы с детьми, высокую готовность и мотивацию приобщаться к такой деятельности.