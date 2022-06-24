В Україні з’явиться Реєстр психологів, навчених працювати з постраждалими від насильства дітьми. До нього увійдуть фахівці, які допомагатимуть правоохоронним органам ефективно розслідувати злочини проти дітей, а також при здійсненні судового розгляду за участю дитини.

– Їхня мета – зробити процес менш травмуючим для дитини та максимально ефективним, щоб голос дитини почули, її права були захищені і винних притягнули до відповідальності, – наголошується в повідомленні, розміщеному на урядовому порталі.

Зазначається, що створення Реєстру – спільна ініціатива Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, Офісу генпрокурора, МВС, Нацполіції України, Міністерства юстиції України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги та ГО Громадський центр Волонтер.

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Запуск реєстру повинен був відбутися до 2023 року. Але через війну процес вирішили прискорити. Число повідомлень про дітей, постраждалих від військових злочинів, зростає.

Тому необхідно забезпечити доступ психологів до слідчих дій на території всієї країни, як офлайн, так і онлайн, щоб надати дітям необхідну підтримку й допомогу, а також зробити правосуддя дружнім до дитини і мінімізувати ризик повторної травми.

До Реєстру відбиратимуть психологів, які мають вищу психологічну освіту, досвід роботи з дітьми, високу готовність та мотивацію долучатися до такої діяльності.